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Del gran comienzo a un Mundial para el olvido: Bielsa dirá adiós este martes

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa pondrá este martes punto final a su etapa como seleccionador de Uruguay con una conferencia de prensa en la que seguramente dará su versión de lo ocurrido en la Copa del Mundo, tanto dentro como fuera de la cancha.

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Será a las 18.00 hora local (21.00 GMT) en el estadio Centenario, después de que el director técnico arribara en las primeras horas del lunes a Montevideo.

Otro que retornó a la capital fue el director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano, quien dialogó con la prensa y desmintió problemas entre el entrenador y los futbolistas, aunque no negó que existió un diálogo en que los jugadores pidieron algunos cambios en la forma de trabajo.

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"No sé lo que salió hacia afuera, porque no lo leo. Sé que alguien levantó que los jugadores le habían pedido al entrenador jugar de una manera, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza desde ningún punto de vista. Después, que le habían pedido entrenar en un grupo solo y que querían una charla sola", explicó.

En ese sentido, dijo: "Sí. Los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió porque era un momento en que necesitábamos estar todos juntos. Fue lo único que plantearon los futbolistas".

Por otra parte, Giordano subrayó que es falso que Bielsa le haya dicho a los futbolistas tras la eliminación que lo habían dejado solo.

Finalmente, el director de selecciones nacionales recordó la frase que el entrenador dijo días atrás, apuntando que no le dejaba nada al fútbol uruguayo y se mostró en desacuerdo.

Aseguró que con el tiempo se va a ver que Bielsa le dejó mucho al país sudamericano.

Tras haber sido seleccionador de Argentina -con la que disputó el Mundial de Japón-Corea 2002- y de Chile -a la que llevó a octavos de final en Sudáfrica 2010-, Bielsa se convirtió en técnico nacional de Uruguay en 2023 y el 14 de junio hizo su debut en un amistoso ante Nicaragua.

Desde ese entonces dirigió 37 encuentros en los que sumó 14 victorias, 15 igualdades y ocho derrotas.

Condujo a la selección uruguaya en las eliminatorias y en la Copa América 2024, donde la Celeste acabó tercera tras vencer a Canadá en el encuentro por el último lugar en el podio.

Sus últimos encuentros fueron en la Copa del Mundo, donde Uruguay se convirtió en la gran decepción del certamen al ser la única selección campeona en no superar la fase de grupos.

Dos empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde y una derrota frente a España dejaron a la Celeste afuera de una copa de 48 selecciones en las que 32 avanzaban a la siguiente fase.

De esta forma llegó a su final el ciclo del entrenador argentino que quedará marcado por un muy buen comienzo y las recordadas victorias ante Brasil y Argentina en las eliminatorias, así como también por las acusaciones de malos tratos con el plantel que hizo Luis Suárez y una Copa del Mundo para el olvido.

En el marco de las eliminatorias, la Celeste venció en Montevideo por 2-0 a Brasil luego de más de 20 años sin poder derrotarlo y luego le ganó por idéntico resultado a Argentina en Buenos Aires, donde nunca había ganado un encuentro de fase de clasificación para el Mundial.

Estos partidos -al igual que los anteriores- contaron con varios futbolistas que se fueron convirtiendo en grandes protagonistas del ciclo de Bielsa, como Sebastián Cáceres o Maxi Araújo, quien había debutado con él.

Mientras tanto, Suárez se mantuvo como el único abanderado de la vieja guardia, después de que salieran de la selección históricos como Edinson Cavani o Martín Cáceres e, incluso, Fernando Muslera, quien luego retornó y terminó el Mundial 2026 como uno de los más cuestionados del equipo.

Sin embargo, el histórico goleador de la Celeste pegó el portazo tras la Copa América y aseguró que los futbolistas le pedían al entrenador que, por lo menos, dijera "buen día".

Las polémicas acompañaron la última etapa de su presencia en el banquillo de Uruguay, con presuntos desencuentros con algunos jugadores importantes de la plantilla, incluido el capitán Fede Valverde, muy criticado también por la afición. EFE

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