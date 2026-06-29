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Defensa lanza 15 programas con un gasto de 1.400 millones para mantener el 2 % del PIB

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Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno va a poner en marcha durante este año al menos 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión de algo más de 1.400 millones de euros con el objetivo de mantener su compromiso con la OTAN de destinar un 2 % del PIB a gasto militar.

Así lo ha anunciado este lunes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, antes de una reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad y Defensa de la CEOE, y en presencia del vicepresidente primero de la organización empresarial, Miguel Garrido, del secretario general, José Alberto González–Ruíz, y de representantes de las principales industrias del sector.

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"Lo hemos logrado en 2025 y hoy estamos ya muy cerca de la cumbre de la OTAN", que se celebrará en Ankara (Turquía) los próximos 6 y 7 julio, una cita en la que España va a renovar su compromiso de llegar al 2 % del PIB en inversión en defensa, ha señalado Valcarce.

Ese objetivo, ha dicho, requiere un "enorme esfuerzo", que se basa en tres palancas, una de las cuales es la puesta en marcha de un plan, al que "hemos dedicado y estamos dedicando estudio, rigor y profesionalidad", con al menos 15 nuevos PEM que apuestan por las prioridades que marca la Comisión Europea y la OTAN.

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Pero sobre todo -ha explicado- aquellas prioridades que lo son para la seguridad y defensa de España, desde la defensa antiaérea a la modernización y sostenimiento del sector aeronáutico y el sector naval y una apuesta decidida por la industria vinculada a los misiles, que en nuestro país es "absolutamente fundamental".

El plan se va a desarrollar este año y supone una inversión para 2026 de algo más de 1.400 millones de euros, ha precisado.

Otras de las palancas para mantener el objetivo del 2 % del PIB son, según Valcarce, es la puesta en marcha desde principios de año del plan anual de contratación que compromete contratos por 10.000 millones de euros, en un marco "absolutamente transparente" para que las empresas conozcan las prioridades y las licitaciones.

El tercer mecanismo es cumplir la parte correspondiente a 2026 de las inversiones ya comprometidas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa aprobado en 2025.

Todo ello -ha advertido Valcarce- exige un "enorme" entendimiento con la industria" y ha subrayado que "no puede haber autonomía estratégica sin nuestra industria de defensa", por lo que es necesario el fortalecimiento del tejido productivo español.

Por su parte, el vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha puesto a disposición del Ministerio de Defensa "toda nuestra capilaridad territorial" para que los PEM alcancen con éxito a todo el ecosistema empresarial español.

Además, ha abogado por una contratación pública visible y previsible. "Necesitamos procesos de licitación ágiles que permitan a nuestras empresas asumir riesgos tecnológicos a largo plazo y retener el talento en España. EFE

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