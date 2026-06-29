Decretan libertad con cautelares para el conductor detenido por accidente con 4 fallecidos

Castellón, 29 jun (EFE).- La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional con medidas cautelares del joven de 19 años detenido tras el accidente de tráfico ocurrido la madrugada de este domingo en Benicàssim (Castellón) en el que murieron cuatro personas.

El detenido queda ahora investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, en concurso con un delito contra la seguridad vial, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PUBLICIDAD

La decisión de acordar la libertad provisional para el joven se ha tomado de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal.

La magistrada ha tomado esta decisión a la vista de las circunstancias personales del detenido, como su edad, la carencia de antecedentes penales y su arraigo personal y familiar, así como al considerar que no concurren los requisitos legales que fija el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional, pues no aprecia riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.

PUBLICIDAD

Las medidas cautelares adoptadas para el detenido son comparecencias periódicas en sede judicial, prohibición de conducir vehículos a motor, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico entre varios turismos fue detenido este domingo.

El accidente se produjo sobre las 2:20 horas de ayer en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón, y en él fallecieron cuatro personas y otras seis resultaron heridas graves.

PUBLICIDAD

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y otras seis, todas ellas hombres, resultaron heridas, según el CICU.

Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladadas al Hospital General de Castellón y las dos restantes al Hospital de la Plana. EFE

PUBLICIDAD