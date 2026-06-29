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Controlado el incendio declarado el jueves en Ezcabarte (Navarra)

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Pamplona, 29 jun (EFE).- El Servicio de Bomberos de Navarra ha dado por controlado este lunes el incendio forestal declarado la tarde del jueves en Ezcabarte, aunque permanece en la zona una brigada del parque de Cordovilla, que sigue trabajando en tres puntos calientes y realizando labores de vigilancia del perímetro.

Según las primeras estimaciones, el incendio ha afectado a una superficie de alrededor de 400 hectáreas.

La consejera navarra de Interior, Inma Jurío, ha indicado que sigue habiendo "puntos calientes que están humeando".

"Se quedan efectivos de bomberos para vigilar la zona, refrescarla y evitar que se reavive el incendio", ha declarado en su visita al Puesto de Mando Avanzado, situado en Unzu.

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El Gobierno de Navarra ha aprobado la desescalada del Plan INFONA (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en Navarra) a nivel 0, que mantiene el plan activo en fase de preemergencia.

Este plan se mantenía activo en el nivel 2 desde la tarde del jueves, a consecuencia del tensionamiento de los equipos de emergencia y protección civil debido a este fuego.

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Jurío también ha expresado su agradecimiento tanto a las personas que han conformado el dispositivo de extinción como a los habitantes de los pueblos de la zona, que "se han volcado" en la atención a los efectivos.

Asimismo, la consejera ha pedido a los curiosos que no se acerquen a la zona, ya que "todavía hay puntos calientes y puede ser peligroso".

Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana durante todo el verano, "una época donde se producen muchos incendios".

"Todos somos responsables de mantener el medioambiente en las mejores condiciones posibles", ha recalcado. EFE

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