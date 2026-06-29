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Competencia publicará la lista de gasolineras que no trasladen rebaja fiscal a los precios

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Madrid, 29 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará la lista de las estaciones de servicio con "comportamientos anómalos", como el de no trasladar a los precios la rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos que ha prorrogado este lunes el Gobierno.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que la CNMC "pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio para detectar los comportamientos anómalos" y que los consumidores también "podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala".

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Ya hace un mes la CNMC remitió un análisis de más de 10.000 gasolineras, de las que encontró un "comportamiento anómalo" en unas 50.

"A pesar de que son pocas entendemos que es bueno que se de publicidad y que los consumidores sean conscientes de donde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende como un comportamiento normal" ha explicado Aagesen.

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El Consejo de Ministros de este lunes ha habilitado a la CNMC a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias.

También ha ampliado la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas.

Si el regulador aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

"Lo que hacemos ahora es en vistas a todo lo que vaya la CNMC acumulando de información, en este caso aumentando el universo no solo a los operadores con capacidad de refino, sino también los operadores al por mayor", ha indicado la ministra.

Aagesen ha explicado que, en función de cómo avancen los mercados, la cláusula de reactivación para gasóleo, gasolina, gas y electricidad consistirá en aplicar el mismo criterio que en el anterior decreto ley, que es "identificar la evolución respecto al IPC del mes vencido respecto al mismo mes del año anterior".

"Si eso está por encima del 15 % entendemos que tenemos que reactivar esas medidas para proteger a todos los que están más expuestos a esas subidas", ha indicado.EFE

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