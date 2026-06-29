Espana agencias

Competencia pide reducir las trabajas urbanísticas para construir nuevas viviendas

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha propuesto reducir las trabas urbanísticas que permiten transformar el suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales, con el fin de que aumente su oferta y disminuya el precio final.

La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico, desde el planeamiento hasta la edificación, y ha pedido que se mejore su eficiencia con el fin de reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, según ha informado este lunes en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

El objetivo es favorecer el acceso a la vivienda, en un contexto en el que el suelo suele representar hasta un 45 % del precio final, según los datos que maneja.

Entre otras medidas, plantea flexibilizar el planeamiento urbanístico y limitar su nulidad, la implementación del silencio administrativo positivo, así como la agilización de licencias e impulsar declaraciones responsables.

PUBLICIDAD

Este organismo, que ha advertido de que España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE, ha alertado de que el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa.

La CNMC ha identificado dificultades tanto en la fase de planeamiento, que es compleja y cargada de trámites y documentos; como en la de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos; así como en de edificación, con una multiplicidad de controles y exigencias administrativas.

El organismo regulador cree que, aunque los controles que existen para la edificación responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Termina el plazo de la regularización de migrantes con el doble de solicitudes previstas y denuncias por las trabas burocráticas

Más de un millón de personas ha solicitado sumarse al proceso iniciado en abril, que ofrece permisos de residencia y trabajo a extranjeros que ya vivían en España y les da acceso a derechos antes restringidos.

Termina el plazo de la regularización de migrantes con el doble de solicitudes previstas y denuncias por las trabas burocráticas

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Edgar Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Receta de huevos fritos con patatas y gambas al ajillo, una combinación llena de sabor y muy fácil de preparar en casa

La clave de esta riquísima receta para compartir está en romper los huevos justo antes de servirlos, mezclando todo para que la yema impregne las patatas y las gambas

Receta de huevos fritos con patatas y gambas al ajillo, una combinación llena de sabor y muy fácil de preparar en casa

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio: Hugo Brossard toma una decisión determinante

La ficción diaria de Antena 3 recibe una importante noticia sobre el futuro de la fábrica

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio: Hugo Brossard toma una decisión determinante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

ECONOMÍA

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España