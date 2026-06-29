Espana agencias

Ancelotti reivindica a Casemiro: "Nadie puede enseñarle cómo jugar en su posición"

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llenó de elogios este lunes al ex madridista Casemiro, autor del gol del empate en la remontada contra Japón (2-1) y a quien se refirió como "un líder" al que "nadie puede enseñar cómo jugar en su posición".

"No hay ninguna novedad: marca goles, es decisivo y tiene una conexión muy buena", defendió el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al partido en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

PUBLICIDAD

El excentrocampista del Real Madrid marcó de cabeza el gol del empate en el minuto 56.

Sin embargo, la afición lo señaló en el tanto de Kaishu Sano en el 29. El centrocampista del Mainz condujo el balón hasta la frontal del área y disparó ajustado al palo para adelantar al combinado nipón, ante un Casemiro que no logró darle alcance.

PUBLICIDAD

En este contexto, Ancelotti considera que el gol de los samuráis azules no fue "un error de Casemiro".

"Fallamos en la salida. Casemiro actuó muy bien, el gol del empate ha sido clave para el partido", subrayó.

El preparador defendió, además, la actuación de todo el equipo, pese a las lagunas en su juego.

"Creo que hasta ahora ha sido el partido más completo. Tuvimos más problemas en la primera mitad porque Japón estaba muy bien cerrado atrás. Buscamos soluciones en la segunda, con más centros y más presencia en el área", explicó.

En su opinión, hubo una "evolución" de la selección brasileña con respecto a la fase de grupos porque surgió un problema y lo solucionaron "muy bien en la segunda parte".

Ancelotti desveló que la idea inicial era crear superioridad en el centro del campo y filtrar pases por dentro.

Pero el plan A no salió bien y accionaron el plan B, con más presencia en el área, a partir del ingreso de Endrick, y más centros desde las bandas.

Con todo, Ancelotti abogó por el inconformismo como regla de oro para seguir mejorando.

"Lo estamos haciendo bien, pero para mejorar uno no puede estar contento. No podemos estar contentos porque tenemos que mejorar y queremos jugar a un nivel muy alto", pero "el partido de hoy me gustó mucho", confesó.

La Canarinha se medirá ahora en octavos de final al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 29 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este lunes

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 29 de junio de 2026

Resultado La Primitiva hoy 29 de junio

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultado La Primitiva hoy 29 de junio

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 29 de junio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 29 de junio

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Este tipo de ataques contra los medios son también una amenaza para la libertad de expresión. Cuando el periodismo no puede operar con seguridad, la sociedad entera pierde

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

ECONOMÍA

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

DEPORTES

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega