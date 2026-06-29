Ancelotti reivindica a Casemiro: "Nadie puede enseñarle cómo jugar en su posición"

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llenó de elogios este lunes al ex madridista Casemiro, autor del gol del empate en la remontada contra Japón (2-1) y a quien se refirió como "un líder" al que "nadie puede enseñar cómo jugar en su posición".

"No hay ninguna novedad: marca goles, es decisivo y tiene una conexión muy buena", defendió el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al partido en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

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El excentrocampista del Real Madrid marcó de cabeza el gol del empate en el minuto 56.

Sin embargo, la afición lo señaló en el tanto de Kaishu Sano en el 29. El centrocampista del Mainz condujo el balón hasta la frontal del área y disparó ajustado al palo para adelantar al combinado nipón, ante un Casemiro que no logró darle alcance.

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En este contexto, Ancelotti considera que el gol de los samuráis azules no fue "un error de Casemiro".

"Fallamos en la salida. Casemiro actuó muy bien, el gol del empate ha sido clave para el partido", subrayó.

El preparador defendió, además, la actuación de todo el equipo, pese a las lagunas en su juego.

"Creo que hasta ahora ha sido el partido más completo. Tuvimos más problemas en la primera mitad porque Japón estaba muy bien cerrado atrás. Buscamos soluciones en la segunda, con más centros y más presencia en el área", explicó.

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En su opinión, hubo una "evolución" de la selección brasileña con respecto a la fase de grupos porque surgió un problema y lo solucionaron "muy bien en la segunda parte".

Ancelotti desveló que la idea inicial era crear superioridad en el centro del campo y filtrar pases por dentro.

Pero el plan A no salió bien y accionaron el plan B, con más presencia en el área, a partir del ingreso de Endrick, y más centros desde las bandas.

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Con todo, Ancelotti abogó por el inconformismo como regla de oro para seguir mejorando.

"Lo estamos haciendo bien, pero para mejorar uno no puede estar contento. No podemos estar contentos porque tenemos que mejorar y queremos jugar a un nivel muy alto", pero "el partido de hoy me gustó mucho", confesó.

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La Canarinha se medirá ahora en octavos de final al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil. EFE