1-1. Paraguay clasifica en los penaltis y espera rival entre Francia y Suecia

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- La selección de Paraguay se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Alemania por 3-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos.

Paraguay se enfrentará con Francia o Suecia el próximo 4 de julio en Filadelfia. EFE

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