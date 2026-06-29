1-1 (3-4). Paraguay dinamita el Mundial con la eliminación de Alemania

Albert Traver

Foxborough (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Paraguay eliminó este lunes a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial tras terminar 1-1 un partido en el que se defendió a ultranza y lo apostó todo a una tanda de penaltis (3-4) que fue una montaña rusa, con dos atajadas de Orlando Gill y con el central José María Canale como héroe final.

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La Albirroja se venga así de la eliminación a manos de Alemania en los octavos de final del Mundial de 2002, cuando Oliver Neuville en el minuto 88 mandó a Paraguay a casa. Los hombres de Gustavo Alfaro esperan ahora rival en los octavos de final, que saldrá del cruce entre Francia y Suecia de este martes en Nueva York.

Alfaro ya había avisado en la previa que tener la posesión era importante, pero saberse defender aún lo era más.

Júnior Alonso tuvo la primera ocasión del partido en el minuto dos. El central paraguayo remató forzado a la salida de un córner, pero Manuel Neuer desvió el balón con una mano. El portero se convirtió además en el jugador alemán con más internacionalidades en los Mundiales (23), al superar a Lothar Matthäus y Miroslav Klose.

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Fue un auténtico espejismo. Paraguay salió a encerrarse atrás y se dedicó a defender con orden y disciplina. Alemania monopolizó el balón durante la primera parte (79 % de posesión y 305 pases por solo 54 de su rival), pero fue incapaz de transformar ese dominio en ocasiones, sin dar nada de trabajo a Orlando Gill.

Alemania, además, recurrió a las faltas para frenar cada intento de contraataque de la Albirroja, casi siempre iniciado por Miguel Almirón, de regreso al once tras cumplir un partido de suspensión por la expulsión sufrida después de taparse la boca con la mano en el duelo contra Turquía de la fase de grupos.

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La única vía de Paraguay era el contragolpe o la jugada de estrategia. Y precisamente así llegó el 0-1, en el minuto 42: Almirón sirvió un córner muy cerrado que Neuer optó por despejar con los puños en lugar de blocar.

Florian Wirtz corrió para hacerse con el balón e iniciar el contragolpe, pero una providencial barrida de Damián Bobadilla, medio gol, frustró la acción. El rechace llegó a Juan José Cáceres, que conectó de nuevo con Almirón. El paraguayo abrió entonces a la banda derecha para Matías Galarza.

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Su centro encontró completamente solo a Julio Enciso, que cabeceó a placer al palo largo de Neuer. Era el segundo remate a puerta de Paraguay en todo el partido, tras el de Júnior Alonso en el minuto dos. Alemania, en cambio, todavía no había disparado entre los tres palos.

Con ese 0-1 se llegó al descanso. Se empezaba a fraguar la venganza guaraní.

Julian Nagelsmann metió a Leon Goretzka al descanso y en menos de diez minutos Alemania logró empatar con un centro de Joshua Kimmich que peinó Kai Havertz al fondo de la red. Una de las grandes virtudes del delantero del Arsenal, que puso el 1-1.

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Pero fue una jugada aislada de Alemania, que hasta el minuto 77 no tuvo otra así de clara. Misma fórmula, centro de Kimmich que remató Havertz de cabeza, pero esta vez paró muy bien Orlando Gill, el portero de San Lorenzo.

Alemania se volcó los últimos minutos, pero no pudo evitar el 1-1 y la primera prórroga del Mundial 2026.

En el minuto 102, Alemania llegó a saborear el pase a octavos de final. Jonathan Tah remató de cabeza en el segundo palo un córner servido por Nathanael Brown y desató la celebración alemana. Pero, cuando Paraguay ya estaba listo para sacar de centro, el VAR llamó al árbitro marroquí Jalal Jayed para revisar la acción.

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En el monitor, Jayed vio que Waldemar Anton había obstaculizado a Orlando Gill, impidiéndole defender su portería. Gol anulado.

Paraguay tiró de épica para resistir el asedio alemán. Alemania monopolizó el balón hasta el final, pero, pese a su dominio, solo disparó seis veces entre los tres palos en 120 minutos. La eliminatoria se iba a penaltis.

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Paraguay puso de los nervios a sus hinchas después de desperdiciar sus dos goles de ventaja en la tanda de penalti, incluido el de Fabián Balbuena, que había entrado solo para esto, después de que Gill tapase dos lanzamientos alemanes. Pero en el vida o muerte, Jonathan Tah la mandó a las nubes para Alemania y Canale dio a la Albirroja el pase a octavos.

Ficha técnica:

1. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah (Malick Thiaw, m.110), Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha (Leon Goretzka, m.46), Aleksandar Pavlovic (Waldemar Anton, m.79); Leroy Sané (Nick Woltemade, m.88), Florian Wirtz (Nadiem Amiri, m.110); Kai Havertz y Deniz Undav (Jamal Musiala, m.63).

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Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres (Braian Ojeda, m.99), Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso (Fabián Balbuena, m.120+2); Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Antonio Sanabria, m.99), Matías Galarza, Miguel Almirón (Gustavo Velázquez, m.91), Julio Enciso (Mauricio, m.57); y Gabriel Ávalos (Gustavo Caballero, m.55).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Goles: 0-1, m.42: Julio Enciso. 1-1, m.54: Kai Havertz.

Penaltis: 0-0: Havertz, para Gill. 0-1: Mauricio, gol. 1-1: Kimmich, gol. 1-2: Gustavo Gómez, gol. 2-2: Musiala, gol. 2-3: Galarza, gol. 2-3: Woltemade, para Gill. 2-3: Sanabria: falla. 3-3: Amiri, gol. 3-3: Balbuena, falla. 3-3: Tah, falla. 3-4: Canale, gol.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). Amonestó a los alemanes Kai Havertz y Jamal Musiala y a los paraguayos Andrés Cubas y Matías Galarza. También amonestó a ambos seleccionadores.

Incidencias: Eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, en los alrededores de Boston (Estados Unidos), ante 63.945 espectadores. EFE

(foto)