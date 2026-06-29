0-1. Enciso pone a ganar a Paraguay al descanso contra Alemania

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Un gol de Julio César Enciso en el minuto 42 le da la ventaja a Paraguay al descanso este lunes ante Alemania, en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se juega en Boston. EFE
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