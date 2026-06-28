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Sexta victoria del español Máximo Quiles, cada vez más líder en Moto3

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha conseguido su sexta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 que se ha disputado en el circuito TT de Assen y que le permite aumentar considerablemente su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

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Quiles cuenta ahora con una ventaja de 90 puntos al no conseguir puntuar su rival más directo, el español Álvaro Carpe (KTM), quien sufrió una caída y, aunque intentó continuar en carrera, al final tuvo que acabar tomando la calle de talleres.

El líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), no defraudó en la salida, que hizo como una auténtica exhalación para llegar primero a final de recta, pero por el interior se 'coló' en la segunda curva David Almansa (KTM), en un claro intento de evitar que Quiles se escapase.

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La primera vuelta de carrera resultó muy intensa, con todos los pilotos buscando una posición que les permitiese controlar a sus rivales y con un Brian Uriarte que asumió también su 'rol' de líder al superar a Almansa.

Al comienzo de la segunda vuelta, en la curva cinco, Álvaro Carpe (KTM) se tocó con el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), se fue por los suelos y literalmente su cuerpo 'topó' con la moto de Adrián Cruces (KTM), que no pudo evitarlo, pero sin que ninguno de los dos se produjese daños de consideración a pesar de la espectacularidad del incidente.

Por delante, David Almansa recuperó el liderato de la carrera con un grupo ya de ocho pilotos muy definido y en el que estaban Máximo Quiles, Veda Pratama (Honda), Joel Kelso (Honda), Hakim Danish (KTM), Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte y Jesús Ríos (Honda), con un segundo grupo un poco más atrás encabezado por Marco Morelli.

En esos primeros instantes ya quedaron fuera de carrera por caída Adrián Cruces, Cormac Buchanan (KTM) y el japonés Zen Mitani (Honda).

Con Almansa en todo momento como líder del grupo, éste se fue estirando cada vez más, con algunos sustos incluidos, como el protagonizado por Brian Uriarte, que casi sale volando de su moto a la salida de una curva, pero quien incrementó sus unidades al llegar hasta ellos el cuarteto encabezado por Morelli.

Esos doce pilotos, muy estirados, no se dieron un segundo de respiro, buscando en todo momento el hueco para superar al rival.

El indonesio Veda Pratama, muy agresivo y efectivo durante este inicio de carrera, cometió un error en la curva cuatro de la octava vuelta, en la que también se anunciaba una penalización de tres segundos por cortar la variante 'Geert Timmer' de entrada a la recta de meta.

Al principio de la novena vuelta Máximo Quiles decidió pasar a la acción y superó a David Almansa para asumir el liderato de la carrera, seguidos por el malasio Hakim Danish, que lograron unos metros de ventaja sobre sus perseguidores.

Pero David Almansa no arrojó la toalla y volvió a superar a Máximo Quiles cuando Jesús Ríos, que había salido desde la vigésimo primera posición de la formación de salida, se 'enganchaba' al rebufo de la moto de Danish.

Así, en el ecuador de la carrera se formó un cuarteto líder con Almansa, Quiles, Danish y Ríos, seguido por un sexteto con Adrián Fernández, Rico Salmela (KTM), Joel Kelso, Valentín Perrone (KTM), Casey O'Gorman (Honda) y Marco Morelli, en tanto que se quedaban descolgados Brian Uriarte y Joel Esteban.

El finlandés Rico Salmela (KTM), sancionado con una doble 'vuelta larga', vio como esta penalización era sustituida por 6 segundos en la clasificación final, al decidir Dirección de Carrera que no se iban a imponer 'long lap' en la carrera neerlandesa.

El ritmo impuesto en cabeza de carrera por Almansa y Quiles les permitió abrir un ligero hueco sobre Danish y Ríos, 'engullidos' por el sexteto perseguidor, más o menos a ocho vueltas del final, pues en ese grupo también habían ido cediendo terreno Morelli y O'Gorman.

Pero Hakim Danish no arrojó la toalla y, con varias vueltas rápidas personales, consiguió volver a enlazar con Almansa y Quiles, a menos de seis vueltas para el final de la prueba, aunque con evidentes signos de costarle mantener el ritmo del dúo de cabeza.

Máximo Quiles fue el encargado durante buena parte de las vueltas de marcar el ritmo de la carrera, con David Almansa siempre 'enganchado' a él y un Hakim Danish que acabó quedando de cabeza de puente entre el dúo de cabeza y el grupo perseguidor, que no tardó en 'engullirlo' de nuevo.

La victoria ya era cosa de dos, Máximo Quiles y David Almansa, que dejó hacer a su rival hasta la última vuelta, con un septeto perseguidor ya a más de dos segundos.

Pero en esa última vuelta Máximo Quiles supo jugar a la perfección sus bazas y tiró en los puntos que sabía que era más rápido que su rival para sentenciar la sexta victoria de la temporada, por delante de Almansa y del hispanoargentino Marco Morelli.

Tras ellos, el también hispanoargentino Valentín Perrone (KTM), Rico Salmela, Joel Kelso, Jesús Ríos, Adrián Fernández, Brian Uriarte y Hakim Danish, si bien Salmela y Kelso tendrán que 'aplicarse' una sanción de 6 y 3 segundos, respectivamente, que les harán pasar a la duodécima y undécima posiciones. EFE

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