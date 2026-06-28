Muere un hombre apuñalado en una céntrica calle de A Coruña

Santiago de Compostela, 28 jun (EFE).- Un hombre ha muerto este domingo tras ser apuñalado por un varón con el rostro semicubierto a plena luz del día en un céntrico barrio de A Coruña, el de Los Rosales.

Los hechos, han indicado a EFE fuentes de la investigación, se desencadenaron sobre la una y media de la tarde, cuando el presunto responsable perpetró el ataque con el arma blanca.

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La Policía Nacional trata ahora de localizar al autor y todas las hipótesis están abiertas.

Hasta el lugar se han desplazado tanto agentes de las policías Nacional y Local, como el forense, y la zona se mantiene acordonada. EFE

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