Detenidos en Sabadell los padres de un bebé de 3 meses muerto por supuestos malos tratos

Barcelona, 28 jun (EFE).- Los padres de un bebé de tres meses que ha fallecido en Sabadell (Barcelona) por presuntos malos tratos han sido detenidos y han ingresado en prisión por este caso este domingo.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado de la muerte del bebé en el hospital Parc Taulí de Sabadell "por presunto maltrato" y de que se ha detenido a los padres "por la posible vinculación de los hechos" sobre la que hay una investigación en curso.

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El bebé ingresó en el hospital el pasado miércoles adonde fue trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tras ser reanimado en el domicilio familiar, y donde falleció el pasado viernes. EFE