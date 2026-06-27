Un hombre herido en un tiroteo en Barcelona y los Mossos buscan al agresor, que ha huido

Barcelona, 27 jun (EFE).- Un hombre ha resultado herido en un tiroteo registrado este sábado en Barcelona tras una discusión entre dos personas en la vía pública, suceso por el que se busca al presunto autor de los disparos, que ha huido del lugar, han informado a EFE fuentes de los Mossos.

El suceso ha tenido lugar sobre las tres y media de la tarde por causas que ahora se investigan en la calle de Sas, en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana.

PUBLICIDAD

En esa vía, dos personas se han enzarzado en una discusión durante la cual han sacado sendas armas de fuego y se han disparado mutuamente.

Uno de ellos ha quedado herido y ha sido evacuado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un hospital de Barcelona.

El otro ha salido corriendo del lugar y está siendo buscado por los Mossos, según las mismas fuentes. EFE