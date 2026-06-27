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Tuchel cambia medio equipo de Inglaterra; Waterman empieza en el banquillo de Panamá

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East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, revoluciona el once que se enfrenta este sábado a Panamá en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026 al introducir cinco cambios con respecto al empate con Ghana, mientras que Panamá mantiene prácticamente el mismo bloque, con Cecilio Waterman en el banquillo.

El equipo inglés saldrá de inicio con Jordan Pickford; Ezri Konsa, O'Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford.

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De esta forma, se caen del once, entre otros, Reece James y Declan Rice, ambos con molestias físicas.

Tuchel también cambia el ataque al sacar a Anthony Gordon y Noni Madueke y optar por Saka y Rashford para acompañar a Kane.

Por su parte, los once de Panamá son: Orlando Mosquera, José Córdoba, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Amir Murillo, Jiovany Ramos, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y Tomás Rodríguez.

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César Blackman y José Fajardo se caen para dar entrada a Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

Panamá está ya eliminada del que ha sido su segundo mundial, tras caer por la mínima ante Croacia y Ghana.

No obstante, tiene el aliciente de luchar por conseguir los primeros puntos de su historia en el torneo.

Inglaterra busca los tres puntos para asegurarse el liderato del Grupo L, tras empatar sin goles ante Ghana y vencer a Croacia (4-2), y medirse así a uno de los ocho mejores terceros en la ronda de dieciseisavos de final.

El partido empezará a las 17.00 hora local (23.00 CET) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y estará arbitrado por el catarí Abdulrahman Al-Jassim. EFE

(foto)

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