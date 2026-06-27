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Triunfos de Talavante y Castella en León, de la terna en Zamora y de Ferrera en Soria

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Madrid, 27 jun (EFE).- El pleno de cuatro orejas de Alejandro Talavante en León, donde salió a hombros junto a Sebastián Castella, la gran tarde de toros en Zamora, con los tres toreros en la Puerta Grande, y el triunfo también de Antonio Ferrera en Soria han sido las notas destacadas de los tres festejos taurinos celebrados en Castilla y León por las festividades de San Pedro y San Pablo.

Lo más rotundo de la jornada en tierras castellanoleonesas llevó la firma de Alejandro Talavante, que desorejó a sus dos toros en León, el primero de Hermanos García Jiménez al que toreó con mucha suavidad y naturalidad especialmente al natural, y al sexto, un astado de vuelta a ruedo de Olga Jiménez al que cuajó una faena muy completa.

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También salió a hombros en este festejo Sebastián Castella, que sumó un apéndice de cada uno de sus antagonistas por sendas faenas de buen aire, de toreo templado, limpio y ligado. Morante, por su parte, cortó una oreja de su primero, con el que expuso mucho para sacar agua de un pozo casi vacío, y fue ovacionado tras la lidia de un cuarto toro sin raza alguna y muy deslucido.

Con el aforo del coliseo leonés casi lleno, se lidiaron toros de Hermanos García Jiménez, terciados y pobres de presencia y de juego desigual, destacando el sexto, de nombre Derribado, premiado con la vuelta al ruedo. Morante de la Puebla, oreja y ovación; Sebastián Castella, oreja en ambos; Alejandro Talavante, cuatro orejas.

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Los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde se repartieron ocho orejas y compartieron salido a hombros en el primer festejo de la feria zamorana de San Pedro, en la que lo más rotundo lo protagonizaron Jiménez y Diosleguarde con el quito y sexto toro de la función, a los que cortaron las dos orejas.

Con tres cuartos de entrada en los tendidos, se lidiaron seis toros de El Pilar, aceptablemente presentados y de buen juego, sobre todo el quinto, premiado con la vuelta al ruedo. Emilio de Justo, oreja tras aviso y oreja; Borja Jiménez, oreja y dos orejas; Manuel Diosleguarde, oreja y dos orejas.

Un cartel de toreros banderilleros hizo las delicias del público soriano en el segundo festejo de su feria de San Juan, especialmente un inspirado Antonio Ferrera, que se llevó el gato al agua y salió  a hombros tras cortar una oreja de cada toro de su lote, que pudieron ser más si el presidente atiende la petición del segundo trofeo que hubo en el cuarto, lo que hizo que el extremeño tuviera que dar dos vueltas al ruedo.

Con más de media entrada, se lidiaron toros de Peñajara, desiguales de presentación y juego. Antonio Ferrera, oreja en ambos; El Fandi, ovación en ambos; Ismael Martín, ovación en ambos. EFE

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