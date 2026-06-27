Ruiz, Linares y Aranda, a hombros en el Día de la Provincia de Ciudad Real

Miguelturra (Ciudad Real), 27 jun (EFE).- Una deslucida corrida de Alcurrucén, en la que solo embistió por derecho un toro -el sexto, premiado con una amable vuelta al ruedo- lastró el lucimiento del sexteto de toreros ciudarrealeños, si bien tanto Aníbal Ruiz como Antonio Linares y Carlos Aranda consiguieron salir a hombros, con Aranda como autor de lo más templado.

En la corrida del Día de la Provincia de Ciudad Real, abrió plaza un ejemplar tardo y con apenas un cuarto de la longitud ideal en sus arrancadas. Víctor Puerto lo trajinó y, sobre todo, lo mató bien, aunque falló con el descabello.

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El de Aníbal Ruiz se dejó. Pasó sin excesiva entrega pero pasó, y el alcazareño destacó en un templado quite a la verónica con buena media, y en un trasteo solvente bien rematado con la espada, premiado con las dos orejas.

No anduvo suelto con el capote ni con la espada Luis Miguel Vázquez, pero con la muleta, ante un oponente sin convencimiento en sus arrancadas, el daimieleño quiso torear con pureza, dando el medio pecho y vaciando las embestidas hacia dentro en la medida que el viaje de su antagonista se lo permitió, que fue poco.

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El cuarto fue una prenda imposible de parear y que pasó al último tercio con tan solo una banderilla, la cual perdió antes de recibir el primer muletazo. De arrancadas intempestivas y destempladas, el colorado de Alcurrucén no tuvo un pase. Fue una suerte que Fernando Tendero, el de Villarta de San Juan, lo cazara a la primera, acierto que le granjeó un trofeo.

El quinto empujó con codicia en el peto del picador después de ser recibido valerosamente a porta gayola por Antonio Linares, pero se aburrió pronto en la muleta. El de Tomelloso le dio fiesta con desplantes, algún derechazo compuesto y una indiscutible habilidad para conectar con los tendidos.

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Por su parte, Carlos Aranda se encontró con el mejor toro de la tarde en sexto lugar, y el de Daimiel lo condujo con estética por los dos pitones aunque a media altura para no acabar antes de lo aconsejable con el menguado fuelle del enclasado animal. Y le duró lo suficiente como para que a su esportón fueran dos orejas, generosas, pero dos orejas.

FICHA: Plaza de toros de Miguelturra (Ciudad Real). Corrida de toros de la Provincia. Más de tres cuartos de entrada.

Se lidiaron seis toros de Alcurrucén, bien presentados. Primero descastado. Segundo manejable sin más aunque aplaudido en el arrastre. Tercero falto de empuje aunque se dejó. Cuarto bronco sin pasar. Quinto falto de entrega. Bueno el sexto, número 95, de nombre Patatero, premiado con la vuelta al ruedo.

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Víctor Puerto (de azul marino y oro): estocada entera desprendida y cuatro descabellos (ovación con saludos).

Aníbal Ruiz (de gris plomo y oro): estocada entera arriba (dos orejas).

Luis Miguel Vázquez (de mandarina y azabache): dos pinchazos y media arriba (ovación con saludos).

Fernando Tendero (de marfil y oro con remates en negro): más de media arriba (oreja).

Antonio Linares (de blanco y oro): pinchazo hondo perpendicular, casi entera arriba y dos descabellos (dos orejas).

Carlos Aranda (de nazareno y oro): pinchazo, casi entera caída y tendida y descabello (dos orejas).

Buena lidia del debutante Francisco Rodríguez en el segundo. Ángel Gómez saludó tras banderillear al quinto.

Ruiz, Linares y Aranda salieron a hombros.

J.C.S./fp

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