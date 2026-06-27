Espana agencias

Ruiz, Linares y Aranda, a hombros en el Día de la Provincia de Ciudad Real

Guardar
Google icon

Miguelturra (Ciudad Real), 27 jun (EFE).- Una deslucida corrida de Alcurrucén, en la que solo embistió por derecho un toro -el sexto, premiado con una amable vuelta al ruedo- lastró el lucimiento del sexteto de toreros ciudarrealeños, si bien tanto Aníbal Ruiz como Antonio Linares y Carlos Aranda consiguieron salir a hombros, con Aranda como autor de lo más templado.

En la corrida del Día de la Provincia de Ciudad Real, abrió plaza un ejemplar tardo y con apenas un cuarto de la longitud ideal en sus arrancadas. Víctor Puerto lo trajinó y, sobre todo, lo mató bien, aunque falló con el descabello.

PUBLICIDAD

El de Aníbal Ruiz se dejó. Pasó sin excesiva entrega pero pasó, y el alcazareño destacó en un templado quite a la verónica con buena media, y en un trasteo solvente bien rematado con la espada, premiado con las dos orejas.

No anduvo suelto con el capote ni con la espada Luis Miguel Vázquez, pero con la muleta, ante un oponente sin convencimiento en sus arrancadas, el daimieleño quiso torear con pureza, dando el medio pecho y vaciando las embestidas hacia dentro en la medida que el viaje de su antagonista se lo permitió, que fue poco.

PUBLICIDAD

El cuarto fue una prenda imposible de parear y que pasó al último tercio con tan solo una banderilla, la cual perdió antes de recibir el primer muletazo. De arrancadas intempestivas y destempladas, el colorado de Alcurrucén no tuvo un pase. Fue una suerte que Fernando Tendero, el de Villarta de San Juan, lo cazara a la primera, acierto que le granjeó un trofeo.

El quinto empujó con codicia en el peto del picador después de ser recibido valerosamente a porta gayola por Antonio Linares, pero se aburrió pronto en la muleta. El de Tomelloso le dio fiesta con desplantes, algún derechazo compuesto y una indiscutible habilidad para conectar con los tendidos.

Por su parte, Carlos Aranda se encontró con el mejor toro de la tarde en sexto lugar, y el de Daimiel lo condujo con estética por los dos pitones aunque a media altura para no acabar antes de lo aconsejable con el menguado fuelle del enclasado animal. Y le duró lo suficiente como para que a su esportón fueran dos orejas, generosas, pero dos orejas.

FICHA: Plaza de toros de Miguelturra (Ciudad Real). Corrida de toros de la Provincia. Más de tres cuartos de entrada.

Se lidiaron seis toros de Alcurrucén, bien presentados. Primero descastado. Segundo manejable sin más aunque aplaudido en el arrastre. Tercero falto de empuje aunque se dejó. Cuarto bronco sin pasar. Quinto falto de entrega. Bueno el sexto, número 95, de nombre Patatero, premiado con la vuelta al ruedo.

Víctor Puerto (de azul marino y oro): estocada entera desprendida y cuatro descabellos (ovación con saludos).

Aníbal Ruiz (de gris plomo y oro): estocada entera arriba (dos orejas).

Luis Miguel Vázquez (de mandarina y azabache): dos pinchazos y media arriba (ovación con saludos).

Fernando Tendero (de marfil y oro con remates en negro): más de media arriba (oreja).

Antonio Linares (de blanco y oro): pinchazo hondo perpendicular, casi entera arriba y dos descabellos (dos orejas).

Carlos Aranda (de nazareno y oro): pinchazo, casi entera caída y tendida y descabello (dos orejas).

Buena lidia del debutante Francisco Rodríguez en el segundo. Ángel Gómez saludó tras banderillear al quinto.

Ruiz, Linares y Aranda salieron a hombros.

J.C.S./fp

1011027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 27 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 27 junio

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a hacer “autocrítica” y a tomar medidas de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

España envía a Venezuela un segundo equipo de rescate: 63 efectivos, nueve perros y “toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento”

Un A330-200, fletado por Iberia y coordinado junto a Repsol, ha partido este sábado con destino al país sudamericano

España envía a Venezuela un segundo equipo de rescate: 63 efectivos, nueve perros y “toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento”

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La oferta por 825.000 euros en la comarca del Priorat reaviva la comparación entre el mercado inmobiliario del campo y la ciudad

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

ECONOMÍA

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

DEPORTES

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

KQ, el aficionado más fiel en el Mundial 2026: “Duermo en el coche porque es la única manera de seguir a Argentina sin arruinarme”

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo