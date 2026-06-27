Óscar López acude a Ferraz junto a Reyes Maroto y evita hablar de Enma López

Madrid, 27 jun (EFE).- El líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha acudido este sábado a la reunión del Comité Federal del PSOE junto a la exministra Reyes Maroto y ha evitado hablar de la intención de la concejala de Madrid Enma López de competir con ella en primarias para ser candidata a la alcaldía de la capital.

Preguntado por la cuestión, López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, ha recordado que el PSOE es un partido democrático y ha señalado que cuando se convoquen las primarias hablará de ellas.

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No ha desvelado si Enma López le informó de su decisión antes de hacerla pública, algo que ha tachado de "irrelevante"; y tampoco ha respondido cuando le han preguntado si tiene su apoyo, porque lo relevante, ha dicho, son los apoyos de los militantes, que son "quienes quitan y ponen".

"Mi papel no es opinar sobre lo que hacen los candidatos", ha zanjado cuando le han preguntado si consideraba desleal el movimiento de López, quien este viernes anunció que dejaba la Ejecutiva del PSOE para centrarse en su candidatura en las primarias. EFE

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