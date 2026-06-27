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Nico Williams: “Es uno de los peores días de mi vida; pero esto tampoco me va a detener”

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Chattanooga (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Nico Williams, extremo de la selección española, expresó este sábado que “es uno de los peores días” de su “vida”, tras confirmarse una lesión muscular en el aductor derecho por una entrada del uruguayo Nico de la Cruz, pero remarcó que esto “tampoco” lo va a “detener” y abrió la puerta a reaparecer en este Mundial.

En un mensaje en ‘Instagram’, el futbolista, lesionado en el tramo final del duelo contra Uruguay en la última jornada del grupo H, añadió que “la historia no ha acabado” y emplazó a los aficionados a verse “lo antes posible” en este Mundial, con lo que alimentó las opciones de volver a jugar según avance la competición.

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“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, recordó en su publicación.

“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuando recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”, explicó el extremo del Athletic Club, de 23 años.

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“Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”, añadió.

Y ya habló de la entrada que sufrió este viernes en el partido ante Uruguay: “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

“Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos en lo antes posible en este Mundial”, concluyó en su escrito.

Tras su lesión, Nico Williams fue sometido este sábado a pruebas médicas en la ciudad de concentración de la selección española, en Chattanooga, para valorar el alcance.

“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su parte médico.

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.

“La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, añadió la RFEF. EFE

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