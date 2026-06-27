Miles de personas participan en Sevilla en la Manifestación del Orgullo LGTBI Andalucía

Sevilla, 27 jun (EFE).- Miles de personas, asociaciones y carrozas han vuelto a llenar este sábado las calles de Sevilla de color, música y diversidad con motivo de la Manifestación del Orgullo LGTBI Andalucía 2026 que ha combinado el carácter festivo con la reivindicación de los derechos del colectivo.

La marcha ha arrancado a las 20:00 horas desde la Diputación Provincial de Sevilla para concluir en la emblemática Alameda de Hércules; lo ha hecho bajo el lema "Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!".

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La portavoz de la plataforma Orgullo Andalucía, Belén Mayoral, ha destacado que el evento "aunque sea en Sevilla, que es la capital, no es el orgullo de Sevilla, sino es el orgullo de toda Andalucía" y ha definido la jornada como "un día de reivindicación, también de fiesta", advirtiendo que "se nos vienen malos tiempos o eso nos quieren hacer creer, y va a haber un retroceso, se supone, a la hora del colectivo".

Asimismo, ha reclamado la aplicación de la normativa vigente "en todas las instituciones" y ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla "que no destine el 80 % del presupuesto que hay para asociaciones, colectivos, entidades, en esta macro fiesta, que el orgullo no es una macro fiesta, el orgullo es reivindicación y es fiesta pero no macro fiesta".

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Por su parte, la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha definido la jornada como un día "para reconocer a muchas personas que han sido muy valientes" y para "reivindicar que quedan pasos que dar, que queda todavía una lucha, una lucha de toda la sociedad, una lucha desde la unidad".

Además, ha defendido la gestión del Gobierno andaluz señalando que "fue el que creó el Consejo Andaluz en este país, este Gobierno fue el que creó el Congreso Internacional, este Gobierno ha creado la primera estrategia para la igualdad de trato, los espacios libres de la LGTBIQ+".

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Desde el ámbito municipal, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García (PP), ha destacado que el Gobierno municipal actual ha sido el que "más políticas LGTBIQ+ ha aplicado en la ciudad de Sevilla, lo estamos demostrando día a día".

Sin embargo, la oposición y los representantes de la izquierda han mostrado una postura crítica con los pactos políticos con la extrema derecha.

Antonio Maíllo, en representación de IU y Por Andalucía, ha alertado de que estas movilizaciones "son más necesarias que nunca porque los derechos conquistados se pueden perder de un momento a otro y en este momento vivimos de amenaza absoluta".

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"Tenemos ahora aquí un PP que por la mañana iza la bandera en el Parlamento y por la tarde negocia con aquellos que nos consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos mentales".

Ha calificado la situación de "derecha hipócrita y una ultraderecha que nos quiere laminar los derechos y que nos quiere meter otra vez en el armario", aunque ha tildado de "esperanzadora" la afluencia masiva a la marcha.

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"La izquierda andaluza va a defender con uñas y dientes en la calle, en la intervención social, en la resistencia con la modificación de leyes los derechos que hemos conquistado y que no vamos a perder", ha sentenciado.

En una línea similar se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha remarcado que "se vislumbran amenazas en el horizonte que son ya realidad por los gobiernos que se están configurando de derecha y de extrema derecha".

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El diputado nacional y secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha señalado que la manifestación "tiene más sentido que nunca" ante una "ola ultra que coloca en la diana y en el centro del debate a las personas LGTBI, a las mujeres, a los colectivos y minorías vulnerables".

Gutiérrez ha arremetido contra los pactos de PP y Vox, aludiendo al acuerdo "llamado Prioridad Nacional que se va reproduciendo por toda España, que deshumaniza y deja a las personas migrantes como si fueran maleantes". EFE

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(Vídeo)