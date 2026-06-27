Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca asestadas por su pareja

Sevilla, 27 jun (EFE).- Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta por heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado. EFE
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