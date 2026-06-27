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Frustración y críticas a Bielsa tras la prematura eliminación de Uruguay

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Montevideo, 26 jun (EFE).- La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial tras caer 0-1 frente a España y sumar apenas dos puntos desató duras críticas hacia la gestión del entrenador Marcelo Bielsa y provocó una profunda desilusión entre la afición citada para ver el encuentro en la Intendencia de Montevideo.

Decenas de hinchas se congregaron este viernes en el centro de la capital del país para seguir el decisivo encuentro, sin embargo, la esperanza inicial se diluyó tras el único tanto del partido, obra de Álex Baena al filo del descanso, propiciado por un grave error del guardameta Fernando Muslera.

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Tras esta jugada, el veterano portero fue sustituido por Sergio Rochet, una decisión que algunos hinchas consideraron un "castigo" necesario, aunque insuficiente para revertir el rumbo del encuentro.

"El partido estuvo bastante complicado, Uruguay no generó nada. Faltó idea", lamentó Matías, un seguidor uruguayo que también cuestionó la sustitución del capitán Federico Valverde por el delantero centro Federico Viñas, sin reforzar el centro del campo para generar juego.

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Además, apuntó directamente al seleccionador y opinó que "el plantel está cansado de Bielsa", remarcando que la relación entre la plantilla y el cuerpo técnico se rompió tras la última Copa América.

Por su parte, Francisco, otro de los seguidores presentes, calificó la eliminación como un "fracaso total". "Dos mundiales seguidos afuera en fase de grupos no tiene otra palabra", afirmó, si bien repartió culpas entre los errores puntuales y la falta de concreción del equipo.

Mientras tanto, los aficionados españoles presentes en Montevideo celebraron el pase de su equipo como líder del grupo H, aunque reconocieron la falta de frescura en el juego.

"El 1-0 supo a poco, España estuvo espesa y lenta", comentó Rama, un hincha español, quien no obstante mantiene la confianza en que su selección llegue "lejos" en el torneo.

El prematuro adiós de Uruguay —el segundo consecutivo tras Qatar 2022— produce un hecho inédito en la historia de la selección.

Por su parte, España, actual campeón europeo, bajó el telón de la fase de grupos con un empate y dos triunfos y se medirá en dieciseisavos de final contra el segundo clasificado del grupo J, una plaza aún en disputa entre Austria y Argelia. EFE

(foto) (vídeo)

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