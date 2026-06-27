Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
1:06,113
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:06,349
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:06,408
.4.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:06,414
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:06,475
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
1:06,502
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1:06,511
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1:06,632
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:06,955
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:07,007
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:07,223
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:07,293
13.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:07,523
14.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:07,611
15.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:07,817
16.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:08,171
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:08,252
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:08,509
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:08,945
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:09,030
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:09,942
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:10,363
EFE
arh/apa
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