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Formación de salida del Gran Premio de Austria

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

1:06,113

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

1:06,349

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:06,408

.4.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:06,414

.5.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1:06,475

.6.

Lando Norris

GBR

McLaren

1:06,502

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1:06,511

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1:06,632

.9.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:06,955

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:07,007

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:07,223

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:07,293

13.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:07,523

14.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:07,611

15.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:07,817

16.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:08,171

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:08,252

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:08,509

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:08,945

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:09,030

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:09,942

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:10,363

EFE

arh/apa

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