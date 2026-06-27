España supera la primera fase por tercera edición seguida y duodécima en su historia

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La selección española, clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, superó la primera fase del torneo por tercera edición consecutiva y por duodécima a lo largo de sus diecisiete participaciones de la historia en esta competición, en la que no cae eliminado en la ronda inicial desde 2014.

Ha ido más allá de la primera instancia en Sudáfrica 2010, cuando se proclamó campeona del mundo; en México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, cuando fue eliminada en los cuartos de final; en Italia 1934 y 1990, Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022, cuando cayó en octavos; en Brasil 1950 y España 1982, cuando su límite fue la segunda fase; y ahora, en Estados Unidos, Canadá y México 2026, a la espera de su recorrido desde ahora en adelante.

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En cambio, falló en la clasificación en la fase de grupos en cinco ocasiones (Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Francia 1998 y Brasil 2014), mientras que no participó en el torneo en otras seis ocasiones, la más reciente en Alemania 1974, junto a Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958 y México 1970.

En total, España, que compite en el Mundial por decimotercera edición consecutiva, suma 70 partidos, con 33 victorias, 18 empates y 19 derrotas. Ha marcado 113 goles, con David Villa como máximo anotador, con nueve aciertos a lo largo de tres ediciones diferentes (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y ha recibido 75.

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. ESPAÑA, MUNDIAL A MUNDIAL:

- Uruguay 1930: NO PARTICIPÓ.

- Italia 1934: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 4 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en cuartos.

- Francia 1938: NO PARTICIPÓ.

- Brasil 1950: 6 partidos, 3 victoria, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra. Eliminada en la 2ª fase.

- Suiza 1954: NO PARTICIPÓ.

- Suecia 1958: NO PARTICIPÓ.

- Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- México 1970: NO PARTICIPÓ.

- Alemania 1974: NO PARTICIPÓ.

- Argentina 1978: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- España 1982: 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 2ª fase.

- México 1986: 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en cuartos.

- Italia 1990: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos 1994: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 10 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en cuartos.

- Francia 1998: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Corea y Japón 2002: 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en cuartos.

- Alemania 2006: 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Sudáfrica 2010: 7 partidos, 6 victorias, 0 empates, 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra. Campeón.

- Brasil 2014: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Rusia 2018: 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en octavos.

- Catar 2022: 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos, Canadá y México 2026: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor y 0 en contra.

. TOTAL: 70 partidos, 33 victorias, 18 empates, 19 derrotas, 113 goles a favor y 75 en contra. EFE