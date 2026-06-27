Espana agencias

España supera la primera fase por tercera edición seguida y duodécima en su historia

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La selección española, clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, superó la primera fase del torneo por tercera edición consecutiva y por duodécima a lo largo de sus diecisiete participaciones de la historia en esta competición, en la que no cae eliminado en la ronda inicial desde 2014.

Ha ido más allá de la primera instancia en Sudáfrica 2010, cuando se proclamó campeona del mundo; en México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, cuando fue eliminada en los cuartos de final; en Italia 1934 y 1990, Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022, cuando cayó en octavos; en Brasil 1950 y España 1982, cuando su límite fue la segunda fase; y ahora, en Estados Unidos, Canadá y México 2026, a la espera de su recorrido desde ahora en adelante.

PUBLICIDAD

En cambio, falló en la clasificación en la fase de grupos en cinco ocasiones (Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Francia 1998 y Brasil 2014), mientras que no participó en el torneo en otras seis ocasiones, la más reciente en Alemania 1974, junto a Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958 y México 1970.

En total, España, que compite en el Mundial por decimotercera edición consecutiva, suma 70 partidos, con 33 victorias, 18 empates y 19 derrotas. Ha marcado 113 goles, con David Villa como máximo anotador, con nueve aciertos a lo largo de tres ediciones diferentes (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y ha recibido 75.

PUBLICIDAD

. ESPAÑA, MUNDIAL A MUNDIAL:

- Uruguay 1930: NO PARTICIPÓ.

- Italia 1934: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 4 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en cuartos.

- Francia 1938: NO PARTICIPÓ.

- Brasil 1950: 6 partidos, 3 victoria, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra. Eliminada en la 2ª fase.

- Suiza 1954: NO PARTICIPÓ.

- Suecia 1958: NO PARTICIPÓ.

- Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- México 1970: NO PARTICIPÓ.

- Alemania 1974: NO PARTICIPÓ.

- Argentina 1978: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- España 1982: 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 2ª fase.

- México 1986: 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en cuartos.

- Italia 1990: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos 1994: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 10 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en cuartos.

- Francia 1998: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Corea y Japón 2002: 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en cuartos.

- Alemania 2006: 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

- Sudáfrica 2010: 7 partidos, 6 victorias, 0 empates, 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra. Campeón.

- Brasil 2014: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. Eliminada en 1ª fase.

- Rusia 2018: 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en octavos.

- Catar 2022: 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en octavos.

- Estados Unidos, Canadá y México 2026: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor y 0 en contra.

. TOTAL: 70 partidos, 33 victorias, 18 empates, 19 derrotas, 113 goles a favor y 75 en contra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Málaga: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Málaga: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de junio

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 27 de junio

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreana actúa por primera vez en España con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 27 de junio

Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad

El almeriense adelanta a La Roja ante Uruguay y se coloca en primera posición del Grupo H

Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

DEPORTES

En directo el Uruguay-España, partido del Grupo H del Mundial 2026: La Roja se lleva la victoria en un final con alta tensión

En directo el Uruguay-España, partido del Grupo H del Mundial 2026: La Roja se lleva la victoria en un final con alta tensión

Lamine Yamal termina sin tiros a puerta y pidiendo el cambio: Luis de la Fuente lo sustituyó en el minuto 76 y deja dudas sobre su estado de forma

España rompe la maldición de la camiseta blanca en los Mundiales y consigue su primera victoria con esta equipación desde 1994

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de dieciseisavos de final

España cumple y sobrevive a una Uruguay desesperada para pasar como primera de grupo, pero no convence