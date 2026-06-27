España jugará los dieciseisavos el 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección española disputará su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, contra Austria o Argelia, el día 2 de julio, jueves, en Los Ángeles a las 21:00 hora española (19:00 GMT), tras su clasificación como primera del grupo H.
España dispondrá ahora de hasta cinco días para preparar ese encuentro. EFE
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