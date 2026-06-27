Espana agencias

El PSOE celebra este sábado un Comité Federal en plena crisis por la corrupción y se esperan críticas de Page y Barbón

Guardar
Google icon
Imagen 5LUMOQ56BZAIFOKAM7ZDFBILDE

El PSOE celebra este sábado 27 de junio un Comité Federal --el máximo órgano de decisión interna entre congresos-- en medio de la crisis generada por los casos de corrupción que afectan al partido y se prepara para recibir reproches de críticos habituales como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y de otros barones más alineados con Ferraz como el asturiano, Adrián Barbón.

Los socialistas llegan a esta cita desgastados por las novedades judiciales en el 'caso Leire Díez' que investiga una presunta trama para influir en procesos judiciales dirigida desde Ferraz, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y la reciente condena al ex secretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

PUBLICIDAD

La suma de escándalos está haciendo mella en los apoyos del Gobierno en el Congreso de los Diputados y esta misma semana la mayoría de la Cámara respaldó que el presidente y líder del PSOE Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades presentando su dimisión, en un clima de creciente tensión con socios como Sumar, ERC, Junts y Podemos, que piden más explicaciones.

DOBLE FIRMA Y CONTROLES DE PATRIMONIO

En esta situación, Sánchez tomará la palabra alrededor de las 10.30 horas y previsiblemente defenderá que el Gobierno y el PSOE han actuado ante los casos de corrupción en cuanto los detectaron. También hará hincapié en las medidas anticorrupción que viene adoptando el PSOE desde hace un año, cuando expulsó al sucesor de Ábalos en Organización, Santos Cerdán, por un caso de presunto amaño de contratos.

PUBLICIDAD

Desde entonces la 'número tres' Rebeca Torró ha implantado una serie de reformas internas: Secretaría de Organización colegiada, doble firma para decisiones importantes, auditorías internas o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva presenten una declaración de bienes al inicio y al final del mandato.

Medidas insuficientes para García-Page, que en el Comité Federal de hace un año ya planteó adelanto electoral o cuestión de confianza y considera que ahora las cosas están todavía peor. Pedirá por tanto explicaciones, autocrítica y que se asuman responsabilidades políticas, según señaló en un dialogo reciente con el expresidente Felipe González, que a su vez reclamó a Sánchez elecciones y a Zapatero que devuelva las joyas encontradas por la Guardia Civil en el registro de su despacho.

PARA BARBÓN "NO ES UN DRAMA" EL DEBATE

En Ferraz dan por descontadas los críticas de Page y de otros habituales como la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ya reclamó responsabilidades al más alto nivel tras la salida de Cerdán. También están a la expectativa de lo que pueda decir otro de los barones socialistas, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ya ha amagado con plantear discrepancias.

Este mismo viernes, en la víspera del Comité Federal, el también líder de los socialistas asturianos dijo que "no es ningún drama" que haya debate en este foro porque es el lugar para ello. "Lo que no tiene que ser es fuera del Comité Federal, así que vamos a ver el debate que surge y el planteamiento que nos hace el secretario general", dijo desde Oviedo, aunque no quiso desvelar el contenido de su intervención.

Otro de los líderes autonómicos que ha venido planteando ciertas críticas a la dirección federal --por ejemplo respecto a la financiación autonómica-- es el secretario general en Castilla y León Soria Carlos Martínez, el que fuera alcalde de Soria casi dos décadas hasta abril de este año. Sin embargo, llega en una posición complicada después del reciente registro en el consistorio y la detención de una de las concejalas.

Martínez ha circunscrito la investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria en la persona de una "ya exconcejal", Yolanda Santos, a la que se apartó del partido. "Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos objeto ni investigación ni de acusación alguna", ha aseverado en una rueda de prensa, en la que ha defendido también su "honorabilidad" como alcalde.

DEFENSA DE ILLA Y LOS MINISTROS

En todo caso, Sánchez cuenta con amplia mayoría de fieles y en Ferraz esperan una defensa generalizada de su labor, encabezada por el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Así, un ministro con asiento en el Comité rebaja las expectativas y piensa que no habrá demasiado debate porque los críticos suelen hablar más fuera que dentro de los órganos internos. En todo caso, asegura que está preparado para contestar y defender a Sánchez si fuera necesario.

Además el Comité espera aprobar el calendario de elecciones primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 en el que cada territorio puede elegir la fecha entre tres opciones: julio, septiembre o noviembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 27 de junio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,35 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 27 de junio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio

España: las predicciones del tiempo en Valencia este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo en Valencia este 27 de junio

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El equipo africano completó la fase con tres empates y enfrentará a la selección de Lionel Messi en Houston

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Las ofertas con opción remota bajan al 11% en España, mientras persiste una cultura laboral muy ligada al control horario y la asistencia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula

España vence a Uruguay y asegura el liderato del grupo H pese a las dudas en su juego: el resumen y el gol de Baena, en vídeo

Así te hemos contado la victoria de España frente a Uruguay por 0-1 en el Mundial 2026