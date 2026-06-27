El PPC celebra hoy su congreso pendiente para reelegir a Fernández con el aval de Feijóo

Barcelona, 27 jun (EFE).- El PP de Cataluña celebra este sábado su XVI Congreso, pendiente desde 2022, en el que Alejandro Fernández será reelegido como presidente del partido con el aval del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, una vez aparcadas las tensiones que afloraron en los últimos años.

Con el lema 'Volem més' (Queremos más), el cónclave comenzará a las 9:00 horas en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, con unas palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la comisión organizadora del congreso, Llanos de Luna.

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El secretario general saliente del PPC, Santi Rodríguez, leerá su informe de gestión, antes de ceder paso a un nuevo número dos, cuya identidad es una de las incógnitas que quedan por desvelar.

A las 9:40 intervendrá el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y a continuación el plenario discutirán y votarán las ponencias congresuales.

Hacia las 10:20 horas intervendrá Alejandro Fernández, para presentar su candidatura a seguir en la presidencia del PPC, a la que no se ha postulado ningún candidato alternativo.

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Una vez hecho el recuento de las votaciones para ratificar a Fernández en el cargo, empezarán las intervenciones de clausura, a cargo del propio Fernández y de Feijóo.

Desde que asumió el cargo en 2018, Fernández ha capeado varias crisis con la dirección nacional del PP.

Tras los malos resultados de las elecciones catalanas de 2021, en las que el PPC obtuvo solo tres escaños, la cúpula que entonces capitaneaba Pablo Casado ya quiso relevarlo; las discrepancias con Feijóo por los contactos con Junts provocaron choques entre 2023 y 2024 y, el año pasado, se reavivaron las disputas con la publicación de un libro en el que Alejandro Fernández acusaba a la dirección nacional de ser una "trituradora" de dirigentes en Cataluña.

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Los resultados en lo comicios catalanes de 2024, donde el PPC pasó de 3 a 15 escaños, han sido una de las bazas de Fernández para afianzar su liderazgo.

Las turbulencias de los últimos tiempos se han ido calmando y el congreso de este sábado servirá para sellar la paz interna. EFE