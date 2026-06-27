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El Comité del PSOE se reúne un año después del caso Leire, con la mirada en las elecciones

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Madrid, 27 jun (EFE).- El PSOE reúne este sábado a su Comité Federal para arrancar el ciclo electoral de 2027 e intentar dejar atrás los casos de corrupción que afectan al partido en una cita en la que está previsto que algunos barones socialistas exijan respuestas a Pedro Sánchez por la gestión de los mismos.

Los socialistas llegan al Comité, el mayor órgano de decisión entre Congresos, con la moral tocada por los casos de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, y también con una sensación de hartazgo por lo que denominan una persecución en su contra en las causas judiciales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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En la cita quieren sacudirse el impacto de estos casos y centrarse ya en el ciclo electoral de las elecciones generales y las municipales y autonómicas de mayo de 2027. Para ello someterán el calendario de primarias de las federaciones territoriales a votación de los miembros del Comité.

Aunque se prevé un cierre de filas entorno a Sánchez, en Ferraz asumen que habrá voces críticas con la gestión del secretario general, entre ellas las del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien ante un escenario a su juicio peor que el del año anterior, exigirá explicaciones e insistirá en que el jefe del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza o convoque ya las elecciones generales.

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Sánchez será el encargado de abrir la ronda de intervenciones, le seguirán los presidentes autonómicos, García-Page, el asturiano Adrián Barbón y el catalán Salvador Illa y posteriormente el resto de líderes territoriales. También tomará la palabra la secretaria de Organización, Rebeca Torró, para dar cuenta de la aplicación de las medidas anticorrupción anunciadas en el Comité de 2025. EFE

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