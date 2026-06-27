Domingo, 28 de junio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Los Ángeles. La selección de Canadá se convertirá este domingo en la primera coanfitriona de un Mundial en jugar fuera de sus fronteras cuando se mida este domingo a la de Sudáfrica (21.00 CET) en el SoFi Stadium de Inglewood, cerca de Los Ángeles (California), en la primera eliminatoria de dieciseisavos de final del torneo.

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. Además, previas de los partidos del lunes, Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos, y última hora del resto de selecciones.

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- La selección española se entrena en su cuartel general de Chattanooga con vistas a su cruce de dieciseisavos de final del jueves 2 de julio contra la subcampeona del Grupo J en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), a donde viajará el martes 30 de junio.

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- El Mundial de Fútbol que se está celebrando en el norte de América aspira a batir varios récords, pero no todos son positivos: las pausas hídricas en medio de los partidos son el símbolo del desmesurado consumo de agua necesaria para sostener la infraestructura del torneo y del público asistente.

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CICLISMO CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Redacción Deportes. La baja de Iván Romeo (Movistar) por un proceso gripal obliga a buscar un sucesor en el trono en el fondo en carreteraelite masculino de los Campeonatos de España de ciclismo, que se pone en juego este domingo en Sabiñánigo (Huesca) con muchos aspirantes.

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ATLETISMO PARÍS

Redacción Deportes. El navarro Asier Martínez y el valenciano Quique Llopis disputan un nuevo duelo español en los 110 metros de vallas de la Liga Diamante de París, en la que también competirán Mohamed Attaoui (800), Daniel Arce (3.000 obstáculos), Andrea Rodríguez (1.500) y Said Mechaal (5.000).

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MOTOCICLISMO G.P. PAÍSES BAJOS

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; David Alonso (Kalex), en Moto2; y Máximo Quiles (KTM), en Moto3, arrancan este domingo desde la 'pole' de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Países Bajos, décima prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito de Assen. Moto3 a las 11:00, Moto2 a las 12:15 y MotGP a las 14:00.

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AUTOMOVILISMO G.P. AUSTRIA F1

Redacción Deportes. El Mundial de Fórmula 1 llega este domingo al Red Bull Ring de Spielberg, escenario de la octava carrera de una temporada que domina el piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli, cuya racha de cinco victorias consecutivas se vio interrumpida hace dos semanas con el triunfo del heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera empieza a las 15:00.

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TENIS WIMBLEDON (PREVIA)

Londres. Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, defiende la corona del torneo británico. Ante la ausencia de Alcaraz, el italiano parte como principal favorito para revalidar el título. Tras perder en segunda ronda en Roland Garros, el italiano tratará de conseguir su primer Grand Slam de la temporada para sumar su quinto grande en su palmarés. Por Javier Peña.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Liga de Diamante. Reunión de París. (FOTO)

- Carrera Popular Guardia Real, en Madrid. Sale de la a las 8.30 a la altura de la Catedral de la Almudena y acaba frente al Palacio Real.

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AUTOMOVILISMO

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: acaba el Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (FOTO). Cuatro tramos, el último a las 13.15 CET.

- Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg (15:00). (FOTO)

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CICLISMO

- Acaban los Campeonatos de España de ciclismo en carretera, en Sabiñánigo (Huesca). Prueba en línea UCI-élite masculina (9:59-15:00, de 211 km). (FOTO)

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Primer partido de dieciseisavos de final: Sudáfrica-Canadá, en el SoFi Stadium de Inglewood (California, EE.UU.) (21.00 CET/19.00 GMT).

. Previas de los partidos Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos.

. La selección española se entrena en el campo base de Chattanooga (Tennessee) con vistas a su cruce del jueves en dieciseisavos. Información de Óscar Maya Belchí.

- Campeonato de Europa femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina (hasta 10): Suiza-España (14.00).

- Campeonato de Europa masculino sub-19, en Gales (hasta 10): Gales-España (19.00).

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GOLF

- LIV Golf. termina el Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.).

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín.

- Major femenino. Acaba el KPMG Women's PGA Championship, en Hazeltine (EEUU).

- PGA Tour. Acaba el Travelers Championship, en el TPC River Highlands de Cromwell, Connecticut (EEUU).

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HOCKEY HIERBA

- Pro Liga masculina: Alemania-España, en Berlín (12.30). Pro Liga femenina: Inglaterra-Argentina, en Lee Valley, Londres (14.30).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. Moto3 a las 11:00, Moto2 a las 12:15 y MotGP a las 14:00. (FOTO)

- Mundial MXGP Motocross. 10ª prueba. Gran Premio de Portugal, en el circuito de Agueda. Dos carreras (14.05 y 17.00).

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NATACIÓN

- Acaban los Campeonatos de España, en la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca.

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PIRAGÜISMO

- Acaban los Europeos de maratón, en Pitesti (Rumanía).

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REMO

- La Liga ACT de traineras se disputa por primera vez en Madrid, en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya (12.15)

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RUGBY

- Primer partido de la Nations Cup. Canadá-España (03.00)

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TENIS

- Final del torneo ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido) entre el belga Zizou Bergs y el francés Ugo Humbert, aplazada el domingo por la lluvia (11.00).

- Previas del torneo de Wimbledon, que se juega en Londres entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio. Información de Javier Peña Atienza.

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