Cataluña revalida el título por Federaciones con un dominio claro

Logroño, 27 jun (EFE).- Cataluña de Atletismo ha revalidado el título nacional por Federaciones Autonómicas en Logroño con un evidente dominio que le ha mantenido en el primer puesto prácticamente en todo momento, con los equipos de Madrid y Andalucía al acecho pero sin capacidad para acceder al primer puesto.

Cataluña ha sumado los 17 puntos que otorgaba el triunfo en cada una de las pruebas disputadas en el complejo Javier Adarraga. Ganó en 6 de las veinte competiciones: los 100 femeninos con Erika Badeau, el lanzamiento de martillo de mujeres con Laura Redondo, los 800 masculinos con Marçal Herraiz, los 200 metros de hombres con Oriol Sánchez y los 400 vallas femeninos con Marina Guerrero, además del relevo corto mixto.

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Gracias a esos puntos, principalmente, ha obtenido un total de 271, con los que ha mantenido una ventaja corta pero suficiente sobre Madrid, que ha acabado con 261 puntos y solo ha sumado dos 17 en toda la jornada, en los 110 vallas masculinos con Ángel Díaz y en el salto de longitud de mujeres con Laura Martínez.

El podio por federaciones lo ha completado Andalucía con 253 puntos y también dos victorias, las de Una Stacef en el salto de altura femenino y de Isidro Leyva en la pértiga masculina.

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Por detrás, Castilla León se ha quedado en 241 puntos y Galicia, ya lejos de esos puestos, en 218.

Aunque la competición se ha disputado por federaciones -en las mismas pistas que mañana acogen el torneo sub-18- sí se han registrado algunas marcas destacables, como los récord de este campeonato en 400 vallas de la catalana Sara Gallego (55:78) y su compañero Oriol Sánchez en los 200 metros (20:68).

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Además, el equipo mixto de 4x400 de Castilla León también ha establecido un nuevo récord de este campeonato en 3.22:80.EFE