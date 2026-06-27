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Castilla y León llega a la noche con dos incendios de gravedad tras un sábado de mejoría

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(Actualiza con nuevos datos)

Valladolid, 27 jun (EFE).- El incendio forestal declarado en Pradela, León, que esta mañana se había dado por estabilizado, ha vuelto a declararse de Índice de Gravedad Potencial 1 (IGP 1) ya que requiere de medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, ha informado la Junta de Castilla y León esta noche, y se suma al fuego de Congosto, que continúa también en IGP 1.

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Este sábado, la situación de los incendios forestales ha evolucionado bien, bajando los fuegos activos hasta los cinco de ahora, tras arrancar la jornada con 13, después de que los fuegos de Vega de Valcarce y San Vicente se hayan estabilizado, situación en la que estuvo también esta mañana el de Pradela, aunque ha vuelto a nivel 1 de gravedad potencial.

La Junta mantiene activada la situación operativa 1, que se declaró este jueves por la simultaneidad de incendios en la provincia de León, a consecuencia de las tormentas secas, pero ha sido este sábado cuando se ha producido la mejoría más destacada, con hasta 17 incendios extinguidos, muchos activos durante los últimos días.

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El incendio de Congosto, que se declaró en la noche del 25 de junio por un rayo, es el que más ha preocupado estos días, y su extinción sigue siendo complicada tanto por la complejidad del terreno, escarpado y pedregoso, como por tener una gran extensión de perímetro, lo que requiere de más tiempo para asegurarlo y eliminar los puntos calientes.

Otro tres fuegos siguen activos, todos en León y declarados entre el 24 y el 26 de junio, y hay un tercero estabilizado, también en León, del 24 de junio. En cuanto a los controlados, hay tres, de León y Burgos, provincia esta en la que hoy se han declarado tres fuegos, pero se han extinguido con rapidez.

La Consejería ha informado a través de redes sociales de que, además de atender a los fuegos de Castilla y León, el operativo ha apoyado un incendio declarado en Portugal, que avanzaba hacia Saucelle (Salamanca), y que se ha quedado estabilizado a 500 metros de la frontera.

Se han movilizado 4 agentes medioambientales, 2 cuadrillas terrestres, una autobomba, tres helicópteros, un avión, dos cuadrillas helitransportadas y un buldócer.EFE

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