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Cabo Verde, el país más pequeño en llegar a la fase de eliminación directa en un Mundial

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Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Cabo Verde hizo historia este viernes al avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial, algo que le convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

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Cabo Verde, un archipiélago de apenas algo más de medio millón de habitantes repartidos en diez islas y poco más de 4.000 kilómetros cuadrados, acabó el grupo H como segundo, detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudí.

Terminó la fase de grupos como invicto, al empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 este viernes en Houston contra Arabia Saudí.

Este empate entregó a los caboverdianos la histórica clasificación a los dieciseisavos, en los que les espera un cruce de máxima exigencia contra Argentina, vigente campeona del mundo.

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Antes de enfocarse en ese partido, Cabo Verde disfruta de una hazaña histórica. A partir de su entrenador, Pedro Leitato Brito 'Bubista', que acudió a la rueda de prensa posterior al partido de Houston envuelto en una bandera de su país.

Reconoció que no sabía que Cabo Verde acababa de convertirse en el país más pequeño en pasar la fase de grupos de una Copa del Mundo.

"Ni lo sabía, somos un ejemplo y hemos demostrado que países pequeños también pueden hacerlo, pueden lograr objetivos enormes siempre que estén concentrados y determinados. Hemos demostrado que nada es imposible", destacó con orgullo.

El seleccionador desafía el estereotipo del técnico moderno y dirige a un equipo que, a base de pasión, orgullo y coraje, ha sabido tutear a colosos de Europa y del Mundo.

"Estamos muy contentos de participar, el fútbol pertenece a todo el mundo, no solo a los países más ricos, es para los países pobres también", recordaba en rueda de prensa antes del cruce con Arabia.

Mientras 'Bubista' atendía a la prensa en el NRG Stadium de Houston, desde el vestuario llegaban los ecos de la celebración de su equipo, que festejaba por todo lo alto una hazaña histórica.

'Bubista' tendrá ahora el reto de encontrar un equilibrio entre la euforia por el auténtico milagro deportivo que sus jugadores acaban de lograr con la necesidad de encarar el nuevo desafío con concentración y, si es posible, más ganas de atreverse. EFE

(foto)

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