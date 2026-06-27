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Buscan a un niño de 10 años desaparecido en el Pisuerga en Valladolid

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Valladolid, 27 jun (EFE).- Un operativo de búsqueda se ha activado pasadas las nueve y cuarto de la noche de este sábado en Valladolid para localizar a un menor de 10 años que ha desaparecido en la Playa de Las Moreras, en las ruinas de las aceñas del río Pisuerga a su paso por la capital, ha informado el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2.

En el dispositivo se ha movilizado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, con la unidad especializada en actividades subacuáticas, los bomberos de Valladolid, Policía Nacional y Policía Local, además de Emergencias Sanitarias-Sacyal.

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El 1-1-2 ha indicado que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar, y que se ha activado igualmente al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares.EFE

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