Bielsa: "No pude potenciar el poderío de Uruguay"

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se mostró frustrado por la eliminación de su equipo en el Mundial 2026 luego de perder por 0-1 frente a España este viernes en la tercera fecha de la fase de grupos.

"Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", dijo de manera breve, lacónica y con una evidente molestia el entrenador argentino, al interrogante de por qué la rápida eliminación en el cierre del Grupo H.

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"Quería que Uruguay tuviera más presencia en ataque y no lo conseguí", añadió Bielsa, quizás para tratar de explicar la poca efectividad del combinado charrúa en el torneo, en el que solo marcó tres goles.

En referencia a la salida del portero Fernando Muslera al término del primer tiempo, debido a su complicidad en el gol que a la postre le dio la victoria a los españoles, Bielsa simplemente respondió "nada" cuando una periodista de televisión le preguntó si había hablado en el entretiempo al guardameta.

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Este ha sido el tercer Mundial de Marcelo Bielsa, y el segundo en el que la selección que dirige queda eliminada en la primera ronda, pues en Corea-Japón 2002 lo hizo con Argentina.

Su mejor actuación fue al frente de la selección de Chile en Sudáfrica 2010, donde avanzó hasta octavos de final, fase en la que cayó por 0-3 contra Brasil. EFE

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