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Bielsa afirma que los goles recibidos por Uruguay "eran evitables" y asume responsabilidad

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Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró este viernes que los goles que recibió su equipo a lo largo del Mundial de fútbol eran "evitables", pero señaló que él es el "responsable" como jefe del combinado uruguayo de la segunda eliminación consecutiva del equipo suramericano en una Copa del Mundo.

"Las preguntas no persiguen respuesta, buscan volcar sobre mi toda la decepción. Eran goles evitables, eso es parte del juego", aseveró en rueda de prensa tras perder 1-0 frente a España y quedar eliminados del Mundial en primer fase.

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"El responsable soy yo", remarcó Bielsa.

El seleccionador argentino indició, no obstante, que el partido entre Uruguay y España fue "muy parejo" y que deberían "haberlo empatado".

Sobre la sustitución del portero Fernando Muslera, quien cometió un error en el gol de España, Bielsa remarcó que el cambio fue a petición del propio jugador y señaló que el relevo de Federico Valverde, uno de los mejores jugadores uruguayos, se debió a cuestiones tácticas.

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"Muslera decidió él salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y el futbolista que sale", señaló.

Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente. EFE

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