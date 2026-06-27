Bélgica, Egipto, España y Cabo Verde sellan visados directos a dieciseisavos de final

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- Bélgica y Egipto en el Grupo G, y España y Cabo Verde en el H se sumaron este viernes a la lista de clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial en una jornada en la que el mayor descalabro lo sufrió Uruguay con su eliminación.

La tercera y última jornada en el I ratificó la presencia de Francia y Noruega, cuyo enfrentamiento directo se caracterizó por la presencia de jugadores no habituales y el descanso dado a la mayoría de los titulares.

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En lista de espera quedaron las selecciones de Irán en el Grupo G y Senegal en el I que terminaron instalas en el tercer puesto.

Bélgica, líder del G, Egipto es segunda e Irán en lista de espera

Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

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El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 1-5 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 enteros, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

En el H, España manda a casa a Uruguay y Cabo Verde es segunda

España, líder del Grupo H con 7 puntos de 9 posibles, espera rival en la fase de dieciseisavos de final el próximo 2 de julio en Inglewood, en tanto que la sorprendente selección de Cabo Verde, segunda de esta zona con 3 enteros, plantará cara a la de Argentina el 3 de julio en Miami.

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España, actual campeón europeo, bajó el telón de la fase de grupos como líder del H con un empate y dos triunfos, el último por 0-1 hoy sobre Uruguay, resultado en Guadalajara que selló la eliminación de la Celeste en un clima de desintegración interna.

Los 2 puntos cosechados por los pupilos de Marcelo Bielsa resultaron insuficientes para avanzar a los dieciseisavos de final por la vía de los ocho mejores terceros.

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Por contra, el momento dulce en la vigésima tercera edición del Mundial lo extendió hoy en Houston la selección de Cabo Verde, que selló un empate sin goles con Arabia Saudí y redondeó una campaña con 3 puntos, pues igualó 0-0 con España en el debut y 2-2 con Uruguay en la segunda fecha.

En tanto Los Tiburones Azules se preparan desde ya para encarar al actual campeón del mundo, la selección española espera definir su próximo escollo entre Austria o Argelia, componentes el Grupo J cuyos partidos se definirán este sábado.

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Así quedó el I: Francia líder, Noruega segunda y Senegal espera

Francia entró en dieciseisavos de final como primera del grupo I y se las verá con Suecia, Noruega avanzó como segunda y jugará en esa ronda ante Costa de Marfil, mientras Senegal espera resultados para comprobar si le vale o no con tres puntos para estar entre las ocho mejores terceras.

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El conjunto galo, primero con pleno de nueve puntos, se medirá con Suecia, tercera del grupo F, el martes 30 de junio New York/New Jersey. Ese mismo día también está previsto el Noruega-Costa de Marfil en Dallas. EFE