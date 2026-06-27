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Asi se van conformando los emparejamientos de dieciseisavos de final

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(Actualiza con rival de Australia que es Egipto)

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- A falta de una jornada, este sábado, para conocer el desenlace de los grupos J, K y L del Mundial, así están los emparejamientos de dieciseisavos de final, fase que comenzará el domingo 28 de junio y terminará el viernes 3 de julio.

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La programación de este sábado cerrará primero la campaña del Grupo L con los partidos Panamá contra Inglaterra y Croacia con Ghana.

A continuación se jugará la tercera y última jornada del K entre Colombia y Portugal y en forma simultánea República Democrática del Congo contra Uzbekistán.

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La fase de los 12 grupos con los que comenzó el Mundial terminará con los partidos del J entre Argelia y Austria, así como Jordania y Argentina.

- Emparejamientos parciales de la fase de 32 selecciones:

28.06: Sudáfrica - Canadá en Los Ángeles

29.06: Brasil - Japón en Houston

29.06: Alemania - Paraguay en Boston

29.06: Países Bajos - Marruecos en Monterrey

30.06: Costa de Marfil - Noruega en Dallas

30.06: Francia - Suecia en Nueva York/Nueva Jersey

30.06: México - por definir en Ciudad de México

01.07: por definir - por definir en Atlanta

01.07: Bélgica - por definir en Seattle

01.07: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina en Santa Clara

02.07: España - por definir en Los Ángeles

02.07: por definir - por definir en Toronto

02.07: Suiza - por definir en Vancouver

03.07: Australia - Egipto en Dallas

03.07: Argentina - Cabo Verde en Miami

03.07: por definir - por definir en Kansas City. EFE

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