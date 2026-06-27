Espana agencias

Álex Baena y un gol para María Caamaño

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Álex Baena, autor del gol de la victoria de España frente a Uruguay (0-1) le dedicó el gol a María Caamaño, una niña que luchó durante años contra un sarcoma de Ewing, cuya historia quedó vinculada a la selección española durante la Eurocopa de 2024 y que este viernes 26 de junio hubiese cumplido 14 años.

“Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara”, dijo en declaraciones a Dazn tras el partido.

PUBLICIDAD

Un gol en el que contó con la ayuda del error del portero uruguayo, Fernando Muslera, y, para Baena, también con “una patadita” de María Caamaño.

“Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara”, señaló.

María, fallecida el pasado 16 de abril, se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la celebración del título de la Eurocopa de 2024 en la plaza de Cibeles de Madrid. Invitada por el entonces capitán Álvaro Morata, levantó el trofeo junto a los internacionales y recibió el cariño y reconocimiento de una plantilla que encontró en su lucha un ejemplo de fortaleza y superación.

PUBLICIDAD

Desde entonces, su recuerdo ha permanecido muy presente dentro de la selección española. Durante la concentración para el Mundial de 2026, una fotografía de María celebrando el título de la Eurocopa junto a los jugadores preside el gimnasio de la Baylor School de Chattanooga, campo base del equipo, y otra imagen suya encuentra en el vestíbulo del hotel. Álex Baena fue uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con ella.

Su historia también ha dado lugar a la creación de ‘M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera’, una edición especial del ‘Baby Pelón’ presentada por la RFEF y la Fundación Juegaterapia. Los fondos recaudados con su venta se destinarán íntegramente a la beca ‘La Sonrisa de M4RÍA’, dedicada a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mejorar el futuro de otros niños que afrontan esta enfermedad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 27 de junio

España: las predicciones del tiempo en Valencia este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo en Valencia este 27 de junio

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El equipo africano completó la fase con tres empates y enfrentará a la selección de Lionel Messi en Houston

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Las ofertas con opción remota bajan al 11% en España, mientras persiste una cultura laboral muy ligada al control horario y la asistencia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

La conversación intervenida por la UDEF refleja cómo Zapatero trasladó a Gertrudis Alcázar una pregunta en plena recopilación de facturas, viajes y datos fiscales

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Baena le dedica su primer gol en un Mundial a María, su mayor fan: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

Más jugadores para la enfermería de la selección española: Yeremy Pino puede tener una lesión de hombro o clavícula

España vence a Uruguay y asegura el liderato del grupo H pese a las dudas en su juego: el resumen y el gol de Baena, en vídeo

Así te hemos contado la victoria de España frente a Uruguay por 0-1 en el Mundial 2026