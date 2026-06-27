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Alex Baena afirma que España quería clasificar más que mostrar un buen estilo de juego

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Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El centrocampista español, Alex Baena, dijo este viernes que la selección no pudo desplegar su estilo de juego contra Uruguay debido a que la meta era clasificar a los dieciseisavos del Mundial.

“Jugamos un partido muy bueno. Hoy no era el mejor partido para lucir ese juego, ha sido un partido muy duro que no se podía sacar a relucir ese juego combinativo que tenemos, pero orgullosísimo de todo el trabajo que hemos hecho”, dijo a medios de comunicación en la zona mixta tras el triunfo ante Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara.

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El jugador del Atlético de Madrid anotó el único gol que le dio la victoria a La Roja sobre Uruguay y le valió la clasificación a dieciseisavos de final.

Con un error del portero uruguayo, el conjunto de Luis de la Fuente sacó la victoria ante un Uruguay que no dejó de buscar la pelota.

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“Normal, ya lo sabíamos, pero cuando te estás jugando la eliminación de un mundial, es normal que vayan con esa intensidad, pero dentro de la legalidad y el respeto lo han hecho muy bien y nosotros preveíamos ese partido y hemos competido muy bien”, declaró.

Recordó que España es el actual campeón de Europa y está hecho “para llegar hasta el final”.

Baena afirmó que el gol estuvo dedicado a María Camaño, la niña de 13 años aficionada a la selección que murió el año pasado y con la que el jugador tenía una relación cercana.

“Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella, creo que ella me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase y feliz porque sé que desde arriba estará con una sonrisa como siempre y le he podido dedicar al gol, por eso estoy muy orgulloso del gol de hoy”, aseguró. EFE

mg/afs/hbr

(vídeo)

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