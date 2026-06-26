Navantia impulsa en Cartagena el Centro Tecnológico de Submarinos con la Armada

Murcia, 26 jun (EFE).- Navantia ha puesto en marcha en Cartagena el Centro Tecnológico de Submarinos (CTS), junto con la Armada, para investigar tecnologías de vanguardia, integrar soluciones y reforzar el ecosistema industrial submarino, con especial foco en ciberseguridad, robótica, sistemas autónomos, materiales avanzados e inteligencia artificial.

Según ha informado este viernes Navantia, el acuerdo para la creación del centro ha sido suscrito en Cartagena por Navantia y la Armada, con la participación de Gonzalo Mateo-Guerrero y Manuel Bermúdez de Castro por la compañía, y del Almirante del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, por parte de la institución naval.

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El CTS se integra en el campus tecnológico del astillero de Cartagena, junto al Centro de Excelencia en Servicios Inteligentes de Navantia, denominado COEX Smart Services, y la unidad de Sistemas, como parte de una estrategia para fortalecer la ingeniería avanzada y la innovación en el ciclo de vida submarino.

El proyecto abre la colaboración a universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos públicos para acelerar la incorporación de tecnologías emergentes al ámbito naval.

Según Navantia, con ello esta empresa impulsa el programa S-80 de submarinos y futuros desarrollos, consolidando un ecosistema industrial y tecnológico en Cartagena orientado a la autonomía estratégica y la protección de los intereses de las Fuerzas Armadas.

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El centro aspira además a consolidar a Cartagena como polo de referencia internacional en tecnología naval, impulsando la transferencia de conocimiento y la creación de empleo cualificado en sectores de alta especialización, con impacto directo en la competitividad de la industria de defensa española en el ámbito europeo estratégico. EFE