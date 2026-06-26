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Messi será suplente contra Jordania

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Arlington (EE.UU), 26 jun (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.

"Leo va a ir al banco". Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su decimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino.

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"Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", desveló. EFE

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