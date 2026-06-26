Espana agencias

La Seguridad Social abona 28.432 millones de euros en pensiones en junio con la paga extra

Guardar
Google icon

Madrid, 26 jun (EFE).- La Seguridad Social ha destinado 28.432 millones de euros a abonar en junio cerca de 10,5 millones de pensiones a casi 9,5 millones de personas, en una nomina que este mes incluye la paga extraordinaria, según las datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión.

La nómina de junio incluye los 14.397.519 millones de euros del mes más otros 14.034,8 millones correspondientes a la paga extra de verano, unas cuantías que en un 73,3 % se destinan al abono de las pensiones de jubilación.

PUBLICIDAD

La pensión media del sistema alcanzó los 1.371,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,6 % respecto al mismo mes del año anterior. La media de la paga extraordinaria asciende a 1.339,5 euros.

En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, se sitúa en 1.572,8 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros.

PUBLICIDAD

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.732,2 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) es de 1.060,6 euros al mes.

En la minería del carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 3.002,6 euros, y de 1.737,4 euros en el régimen del mar.

La pensión media de viudedad es de 975,4 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad es de 952,7 euros.

Respecto a la pensión de las nuevas altas, en mayo (último dato disponible) la cuantía media de las pensiones de jubilación en el sistema fue de 1.652,7 euros, cifra que se eleva a los 1.763 euros mensuales en el caso de aquellas del régimen general.

También en mayo se registraron 154.581 nuevas altas de jubilación, de las que las demoradas representan ya el 12 %, frente al 4,8 % de 2019, en tanto que el 67,4 % de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación, 10 puntos porcentuales más que en 2019.

Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En junio, 1.574.146 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 72 % corresponden a mujeres (1.133.263). El importe medio de este complemento es de 76,9 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 23,7 % corresponde a pensionistas con un hijo (372.418), el 50,5 % a beneficiarios con dos hijos (795.528), el 17,6 % con tres hijos (277.364) y el 8,2 % con cuatro hijos (128.834).

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.772,1 millones de euros en el mes de mayo, un 5,9 % más que el año anterior, con 739.447 pensiones en vigor, 14.850 más que en mayo de 2025. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

El magistrado considera que lo investigado “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT”

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

Dos páncreas, dos hígados y un riñón en 24 horas: nuevo éxito del sistema de trasplantes español en el Hospital 12 de Octubre

El centro madrileño ha cerrado con éxito cuatro trasplantes en cuatro pacientes, que ya se recuperan en sus domicilios

Dos páncreas, dos hígados y un riñón en 24 horas: nuevo éxito del sistema de trasplantes español en el Hospital 12 de Octubre

Cómo hacer granizado de tinto de verano en casa: la receta del combinado más refrescante

Un clásico con un giro refrescante; este tinto de verano granizado es perfecto para un picoteo en los días de calor intenso

Cómo hacer granizado de tinto de verano en casa: la receta del combinado más refrescante

Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano: se estima una indemnización de millones de euros

Una infección bacteriana provocó la tetraplejia de un hombre y el hospital, que no acreditó el cumplimiento de los protocolos sanitarios, deberá pagar una indemnización de más de 1,4 millones de euros

Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano: se estima una indemnización de millones de euros

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 26 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 26 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

ECONOMÍA

Las mujeres no saben menos de finanzas, solo dicen “no sé” con más frecuencia

Las mujeres no saben menos de finanzas, solo dicen “no sé” con más frecuencia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026