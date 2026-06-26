La Seguridad Social abona 28.432 millones de euros en pensiones en junio con la paga extra

Madrid, 26 jun (EFE).- La Seguridad Social ha destinado 28.432 millones de euros a abonar en junio cerca de 10,5 millones de pensiones a casi 9,5 millones de personas, en una nomina que este mes incluye la paga extraordinaria, según las datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión.

La nómina de junio incluye los 14.397.519 millones de euros del mes más otros 14.034,8 millones correspondientes a la paga extra de verano, unas cuantías que en un 73,3 % se destinan al abono de las pensiones de jubilación.

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La pensión media del sistema alcanzó los 1.371,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,6 % respecto al mismo mes del año anterior. La media de la paga extraordinaria asciende a 1.339,5 euros.

En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, se sitúa en 1.572,8 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros.

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Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.732,2 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) es de 1.060,6 euros al mes.

En la minería del carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 3.002,6 euros, y de 1.737,4 euros en el régimen del mar.

La pensión media de viudedad es de 975,4 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad es de 952,7 euros.

Respecto a la pensión de las nuevas altas, en mayo (último dato disponible) la cuantía media de las pensiones de jubilación en el sistema fue de 1.652,7 euros, cifra que se eleva a los 1.763 euros mensuales en el caso de aquellas del régimen general.

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También en mayo se registraron 154.581 nuevas altas de jubilación, de las que las demoradas representan ya el 12 %, frente al 4,8 % de 2019, en tanto que el 67,4 % de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación, 10 puntos porcentuales más que en 2019.

Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En junio, 1.574.146 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 72 % corresponden a mujeres (1.133.263). El importe medio de este complemento es de 76,9 euros mensuales.

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Del total de pensiones complementadas, más del 23,7 % corresponde a pensionistas con un hijo (372.418), el 50,5 % a beneficiarios con dos hijos (795.528), el 17,6 % con tres hijos (277.364) y el 8,2 % con cuatro hijos (128.834).

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.772,1 millones de euros en el mes de mayo, un 5,9 % más que el año anterior, con 739.447 pensiones en vigor, 14.850 más que en mayo de 2025. EFE

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