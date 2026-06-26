Isabel Rodríguez: Resolver el problema de la vivienda es la prioridad más urgente del PSOE

Santander, 26 jun (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "resolver el problema de la vivienda es la prioridad más urgente del PSOE".

"Tenemos que pensar en toda esa gente que no tiene una vivienda y la necesita para incrementar los esfuerzos", ha dicho la ministra en un encuentro con secretarios generales y portavoces socialistas en el ámbito local del PSOE de Cantabria, además de cargos del partido en la región, entre ellos el secretario general y delegado del Gobierno, Pedro Casares.

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Según informa el PSOE cántabro en un comunicado, Rodríguez ha afirmado que "la vivienda es un derecho y no un activo financiero" para dejarlo al libre mercado.

A su juicio, que se haya "ganado ese cambio de mentalidad en la mayoría de la ciudadanía es un logro del PSOE".

"Ya hay más gente que piensa que entre una vivienda turística o que mi hijo se emancipe, es mejor que mi hijo tenga la posibilidad de emanciparse", ha subrayado.

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Ha añadido que, igual que se ha logrado levantar otros pilares del Estado del Bienestar, se va a hacer posible que la vivienda sea el quinto de ellos.

Rodríguez ha destacado que el Plan Estatal de Vivienda sienta las bases para impulsar ayudas para la adquisición de vivienda y la rehabilitación en zonas rurales, ha agregado. EFE

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