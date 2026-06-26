Antonelli marcó el mejor tiempo en el primer libre de Austria

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg.
En su mejor vuelta, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 796 milésimas, cuarenta menos que el otro Mercedes, el del inglés George Russell; en una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó el tercer crono, a 117 milésimas del joven italiano. EFE
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