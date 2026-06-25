Un libro recupera la amistad entre Lorca y el solanero Gabriel García Maroto

Ciudad Real, 25 jun (EFE).- La relación personal y artística entre el poeta granadino Federico García Lorca y el artista Gabriel García Maroto, natural de La Solana (Ciudad Real), protagoniza un trabajo de investigación del escritor e investigador Adolfo Díaz-Albo Chaparro, que acaba de publicar una obra que profundiza en el vínculo humano y creativo que unió a ambos durante algunos de los años más intensos de la vida cultural española del siglo XX.

El libro 'Lorca y Maroto, una amistad entrañable' (Editorial Alhulia) reconstruye una amistad nacida gracias a la mediación de Juan Ramón Jiménez y que se prolongó durante años a través de experiencias compartidas, viajes, proyectos editoriales y una abundante correspondencia personal, según ha explicado este jueves a EFE Adolfo Díaz-Albo.

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La investigación parte de documentos originales, artículos periodísticos de la época y cartas intercambiadas entre ambos y su entorno para mostrar una visión más íntima y menos conocida del universal poeta granadino y de una figura, la de Maroto, cuya trayectoria quedó parcialmente eclipsada por el paso del tiempo.

La relación entre ambos comenzó a principios de la década de 1920 y tuvo uno de sus primeros hitos con la publicación del primer libro de poesía de Lorca, 'Libro de poemas', que salió de la imprenta fundada por Gabriel García Maroto en Madrid en 1921.

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Años después compartirían nuevas experiencias durante sus estancias en Nueva York y Cuba, donde ambos fueron invitados por la Institución Hispano-Cubana de Cultura.

Aquella cercanía personal quedó también inmortalizada por el pintor uruguayo Rafael Barradas en el óleo García Maroto y García Lorca.

Uno de los aspectos que aporta una visión novedosa a la investigación es la revisión documental sobre las primeras informaciones publicadas tras el asesinato de Lorca en agosto de 1936.

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Según recoge Díaz-Albo, y en contra de lo que tradicionalmente se había sostenido, el primer periódico que informó de la muerte del poeta no fue el Diario de Albacete, sino el diario murciano Nuestra Lucha, que publicó la noticia el 29 de agosto de 1936, un día antes.

El volumen incorpora, además, documentos inéditos conservados en el Archivo de la Fundación Federico García Lorca, entre ellos las cartas que Gabriel García Maroto dirigió al poeta y la reproducción del manuscrito del poema Balada interior, dedicado a Maroto y con estrofas que finalmente no fueron incluidas en la edición publicada.

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La obra reivindica la figura de Gabriel García Maroto, nacido en La Solana en 1889 y fallecido en el exilio mexicano en 1969, un creador polifacético que desarrolló una intensa actividad como pintor, ilustrador, editor, escritor, fotógrafo y pedagogo.

Su trayectoria le llevó a relacionarse con figuras esenciales de la cultura española como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Manuel de Falla o León Felipe, además de mantener vínculos con personalidades internacionales durante su exilio en México. EFE

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