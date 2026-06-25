El PP afea al Gobierno que no exija a Marruecos la reciprocidad en el régimen de viajeros con Ceuta y Melilla

El PP ha reprochado al Gobierno su falta de voluntad a la hora de exigir a Marruecos que se aplique el régimen de viajeros con Ceuta y Melilla, denunciando que la imposibilidad de quienes cruzan al reino alauí desde las ciudades autónomas de llevar consigo ningún producto o bienes personales está provocando una "competencia desleal intolerable" para el sector empresarial de ambas.

La 'popular' Sofía Acedo, diputada por Melilla, ha preguntado expresamente al secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, en la Comisión de Exteriores por que el Gobierno permite que se introduzcan mercancías en régimen de viajeros desde Marruecos pero "esa misma mercancía" no puede cruzar de la misma manera desde ambas ciudades autónomas hacia el país vecino.

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El 'número dos' de Exteriores que ha centrado su respuesta en poner de relieve la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos en 2018, y el "hito histórico" de la apertura de una nueva en Ceuta en febrero de 2025 y en ensalzar la buena cooperación existente con Rabat en este y otros asuntos, como la lucha contra la inmigración ilegal.

Ante esta circunstancia, Acedo le ha reprochado que mezcle "intencionadamente" el régimen de viajeros con las aduanas, cuando no tienen "nada que ver" y le ha afeado el que el Gobierno esté renunciando a "defender los intereses de España en las dos ciudades frente a los intereses de Marruecos".

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"Es incomprensible que ustedes hayan asumido con absoluta normalidad una situación de desigualdad que perjudica gravemente los intereses de ambas ciudades", ha denunciado la diputada del PP. "No existe reciprocidad ni igualdad de trato y parece que tampoco hay voluntad política de defenderla. ¿Por qué?", ha inquirido al secretario de Estado.

EL GOBIERNO MIRA PARA OTRO LADO

En opinión de Acedo, "el Gobierno mira hacia otro lado y acepta un bloqueo que perjudica directamente a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes y a la economía local de ambas ciudades", que está sufriendo una "competencia desleal intolerable".

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"¿Qué intereses defiende su Gobierno cuando renuncia a exigir para los españoles el mismo trato que concede a los ciudadanos marroquíes?", ha insistido la diputada 'popular', subrayando que se trata de una cuestión de "dignidad institucional, de igualdad entre Estados y de la obligación que tiene cualquier Gobierno de defender los intereses de su país".

El secretario de Estado le ha replicado esgrimiendo que "los intereses que defiende el Gobierno todos los días son los intereses de España y los españoles, acertada o erróneamente". Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo se ha venido guiando en los últimos años por los intereses de Ceuta y Melilla.

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"Las decisiones del Gobierno en la relación con Marruecos son, en primer lugar, los intereses de toda España, pero especialmente los de las comunidades autónomas más cercanas, que son Canarias y Andalucía, y especialmente Ceuta y Melilla, porque están en esa situación geográfica especial como territorio español", ha puntualizado.

ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA

Por lo que se refiere a las aduanas con ambas ciudades autónomas, ha reconocido que "el volumen y tipos de productos que se importan y se exportan y la frecuencia de los pasos y los procedimientos aduaneros todavía están evolucionando".

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"Las empresas a ambos lados de la frontera todavía están familiarizándose con el nuevo régimen y con el tiempo los intercambios van aumentando", ha acotado, defendiendo que "es fundamental que siga siendo de una manera progresiva, transparente y regular gracias a la presencia y al trabajo de las aduanas y en beneficio mutuo".

Martínez Belío ha afirmado que "el objetivo de todo este proceso es la plena normalización del paso de personas y mercancías de acuerdo con estándares internacionales incluyendo el régimen de franquicia y todos los demás aspectos que en su momento se establezcan por parte de ambas aduanas".

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La actual situación, ha señalado el secretario de Estado, "no es natural" --ha recordado que Marruecos tiene actualmente cerrada su frontera con Argelia--, sino que "ha requerido un esfuerzo político importante que vamos a continuar". "Se trata de una situación evolutiva, con un ambiente de carácter técnico y seguiremos trabajando en la colaboración" con las autoridades marroquíes, ha rematado.