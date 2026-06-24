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Moncloa ve con "preocupación" la "creciente frecuencia" de las filtraciones y recuerda que la intimidad es innegociable

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El Gobierno ha expresado su "preocupación" por la "creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso", en referencia a los chats privados entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se han publicado este miércoles.

"Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas", insisten fuentes del Gobierno sobre los mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación al expresidente en el marco del 'caso Plus Ultra'.

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En este sentido critican que la intimidad y la privacidad de los ciudadanos son "derechos fundamentales" que "no son negociables" y recuerdan que hay una "obligación" de proteger su "núcleo esencial".

"Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial", reiteran.

Ante las filtraciones, el Gobierno asevera que seguirá trabajando para "garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas".

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