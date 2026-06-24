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Los grupos presentan 463 enmiendas a la ley del cine en temas como la IA y las plataformas

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Madrid, 24 jun (EFE).- Los grupos parlamentarios del Congreso han presentado este miércoles 463 enmiendas parciales a la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual en asuntos como la inteligencia artificial (IA), las plataformas o la definición de productor independiente, que deberán debatirse en ponencia para su posible incorporación a la futura norma.

Las enmiendas, a las que ha tenido acceso EFE, se han presentado al límite de acabar el plazo, a las 18:00 horas. Varias asociaciones de productores y la Academia de Cine habían solicitado en los últimos días una ampliación de este plazo a través de comunicados, pero la Mesa del Congreso ha decidido avanzar en el trámite parlamentario, una vez superadas las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

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En las enmiendas firmadas conjuntamente por los socios de Gobierno de PSOE y Sumar se encuentran cuestiones como la necesidad de que el ICAA promueva "el respeto a la diversidad lingüística del Estado, estableciendo medidas de fomento y promoción de la producción audiovisual en lenguas oficiales diferentes del castellano y en lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas".

También se contemplan "ayudas a las salas y redes de salas de exhibición cinematográfica" en zonas rurales, y se aclara que un avance de una película cinematográfica no tiene que estar destinada prioritariamente a su proyección en salas de exhibición cinematográfica con fines promocionales, ante el avance de las plataformas digitales.

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Por su parte, el asunto de la definición de productor independiente, uno de los temas que más controversia ha levantado, ya que estos creen que las actuales leyes les perjudican respecto a las grandes corporaciones, queda reflejado en enmiendas de grupos como Podemos o Bildu.

En ellas se destaca que productor independiente es "la persona física o jurídica que ni ejerza, ni sea objeto de influencia dominante por parte de una prestadora de servicios de comunicación audiovisual" que llegue a determinada cifra de negocio.

Otros temas, como la inteligencia artificial, aparecen en la enmienda socialista que declara la necesidad de una "especial atención a salvaguardar que la IA no sustituya ni desplace la intervención de las personas en la creación audiovisual".

El portavoz de Cultura de Sumar, Nahuel González (IU), ha aclarado a EFE que quedan cuestiones por negociar en el marco de la ponencia, siguiente paso en el que los diputados verán este texto, en asuntos como cuotas de pantalla y bonificaciones fiscales.

El proyecto de ley que presentó el Ministerio de Cultura hace cuatro años, entonces dirigido por Miquel Iceta, llevaba parado prácticamente desde que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones en 2023.

Después, ya con Ernest Urtasun (Sumar) como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, volvió a aprobarse como anteproyecto en junio de 2024, pero debido a las dificultades para sacar proyectos adelante por la ausencia de mayorías parlamentarias suficientes, hasta ahora no se había querido reactivar.

La intención es que la ley salga adelante antes del final de la legislatura. EFE

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