El Jemad plantea que la OTAN y la UE no se vean como competencia sino como mutuo refuerzo

Toledo, 24 jun (EFE).- El almirante general Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ha considerado este miércoles en Toledo que la relación entre la UE y la OTAN no debe de verse en términos de competencia, sino de refuerzo mutuo.

Ante las posibles dudas que pueden surgir por la posición de Estados Unidos con la Alianza Atlántica, la OTAN sigue siendo la única organización capaz de garantizar la disuasión y defensa de Europa, que a su vez está haciendo un esfuerzo para fortalecer su pilar de seguridad, ha comentado el Jemad en la inauguración del XXXVIII Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa que se celebra en Toledo.

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Según el almirante López Calderón, preservar el vínculo transatlántico es prioritario, asumiendo que ya no puede sustentarse bajo los mismos supuestos de las últimas décadas, por lo que Europa debe asumir que la seguridad no es un bien garantizado por terceros, es una responsabilidad compartida que exige un mayor esfuerzo propio.

El Jemad ha destacado que la UE está realizando esfuerzo sin precedentes para fortalecer su pilar de seguridad y defensa, promoviendo iniciativas para el aumento de la inversión en defensa, el desarrollo de capacidades conjuntas y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de la defensa de Europa.

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Además, posee capacidades únicas para contrarrestar las amenazas híbridas mediante el empleo coordinado de herramientas normativas económicas y diplomáticas, porque las cuestiones que amenazan la seguridad se diseñan para operar debajo del umbral del conflicto armado, eludiendo la activación de los mecanismos de defensa mutua.

En este sentido, ha opinado que desarrollar una base industrial robusta, reducir las dependencias tecnológicas del exterior y obtener capacidades para el combate de alta intensidad "requieren por encima de todo unión, tiempo y generosidad".

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Este proceso exige inversiones sostenidas, reformas legislativas complejas a nivel europeo "y una verdadera voluntad política de progresar hacia una mayor unidad", pero entre tanto "la cooperación estrecha con nuestros aliados transatlánticos y la complementariedad de la alianza siguen siendo indispensables para asegurar nuestra defensa", ha reiterado el Jemad. EFE

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