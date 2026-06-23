El Sporting convoca a su Junta de Accionistas para ampliar el capital en 23 millones

Gijón, 23 jun (EFE).- El Consejo de Administración del Sporting de Gijón ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el 23 de julio con el objetivo de aprobar dos operaciones financieras que incrementarán el capital del club en más de 23 millones de euros en total.

Según ha informado el club, la primera operación, por valor de 12,3 millones, consiste en convertir en acciones un crédito que el Grupo Orlegi tiene pendiente con el club lo que permitirá al Sporting eliminar esa deuda de su balance sin necesidad de devolver el dinero en efectivo.

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La segunda, por valor de 11 millones, es una ampliación de capital convencional en la que entrarán aportaciones dinerarias nuevas, con derecho preferente de los accionistas actuales a suscribir las nuevas acciones antes que terceros.

En ambos casos se emitirán acciones ordinarias con un valor nominal de 60,10 euros, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes en el capital social.

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La junta se celebrará a las 11:00 horas en la sede social del club, en la calle Luis Adaro Ruíz Falcó de Gijón, con segunda convocatoria prevista para el día 24 en caso de no alcanzarse el quórum necesario.

Para poder asistir, los accionistas deberán acreditar la titularidad de al menos cuatro acciones registradas a su nombre con un mínimo de cinco días de antelación, con la posibilidad de agruparse entre quienes no alcancen ese umbral. EFE

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